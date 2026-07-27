تحلیلگران لبنانی: جنگ علیه مقاومت به عرصه رسانه و افکار عمومی کشیده شده است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ «طلال عتریسی» پژوهشگر علوم اجتماعی مینویسد: با بیان اینکه فشار بر محیط اجتماعی مقاومت در واقع با هدف تضعیف خود مقاومت صورت میگیرد، اظهار داشت این اقدامات با مشارکت بازیگران بینالمللی، منطقهای و برخی جریانهای داخلی دنبال میشود.
به گفته وی، هدف این رویکرد آن است که جامعه حامی مقاومت، مشکلات و هزینههای خود را ناشی از حمایت از مقاومت بداند. عتریسی راه مقابله با این روند را حمایت از جامعه آسیبدیده، مقابله با فشارهای اقتصادی، بازسازی مناطق آسیبدیده و تقویت گفتمان رسانهای و فرهنگی برای افزایش اعتماد عمومی عنوان کرد.
«منی سکریه» روزنامهنگار و نویسنده لبنانی نیز در این گزارش، ریشه حملات رسانهای را در ماهیت تقابل میان پروژه مقاومت و رژیم صهیونیستی دانست و تأکید کرد مقاومت برای حفظ جایگاه خود به رسانهای حرفهای، پویا و مبتنی بر گفتوگو نیاز دارد. وی معتقد است آگاهیبخشی، شفافیت و تبیین واقعیتها، نقش مهمی در افزایش تابآوری جامعه و مقابله با جنگ روانی دارد.
همچنین «عباده کسر» پژوهشگر جامعهشناسی، با اشاره به اینکه جنگ امروز تنها در میدان نظامی جریان ندارد، گفت رسانهها و شبکههای اجتماعی به ابزاری برای شکلدهی افکار عمومی و تولید روایتهای سیاسی تبدیل شدهاند.
وی خواستار تدوین راهبردی جامع برای مستندسازی جنایتهای رژیم صهیونیستی، مقابله با اخبار نادرست، بهرهگیری از ظرفیتهای حقوقی بینالمللی و ایجاد ائتلافی از رسانهها، حقوقدانان، پژوهشگران و نهادهای مدنی شد و تأکید کرد حفظ انسجام اجتماعی و هویت ملی، مهمترین عامل در برابر فشارهای سیاسی و رسانهای است.
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