خون رهبر شهید، مردم را بیش از گذشته به خدا و امام زمان(عج) متوجه کرد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام والمسلمین حامد کاشانی در مراسم بزرگداشت رهبر شهید که در مسجد جامع ازگل برگزار شد، با اشاره به تحولات تاریخی پس از رحلت پیامبر اکرم(ص) اظهار داشت: در طول تاریخ، همزمان با شهادت رسول ختمی مرتبت، جدالی سنگین بر سر حکومت اسلامی آغاز شد؛ جدالی که از مهمترین، طولانیترین و پرهزینهترین درگیریها درباره مسئله خلافت اسلامی به شمار میآید.
وی افزود: پیامبر اکرم(ص) به گونهای رفتار کرده بود که برای ما قابل تصور نیست؛ چراکه به صورت طبیعی در هر مجلسی، افراد برجسته و شاخص از دیگران متمایز هستند، اما درباره پیامبر(ص) و امیرالمؤمنین علی(ع) تعبیری وجود دارد که میفرماید «کان فینا کأحدنا»؛ یعنی در میان مردم مانند یکی از آنان بودند، هرچند مقام معنوی آنان قابل مقایسه با هیچ انسانی نیست.
حجتالاسلام کاشانی ادامه داد: امام خمینی(ره) نیز میفرمودند اگر همه انبیا و اوصیا دست به دست هم دهند، نمیتوانند مانند امیرالمؤمنین(ع) یک «لا اله الا الله» بگویند. این جایگاه پیامبر و اهلبیت(ع) نشان میدهد که حکومت اسلامی پیش از آنکه صرفاً به معنای حکمرانی باشد، منشأ هدایت، سعادت، رشد و ارتقای انسانها بود.
وی تصریح کرد: معجزه پیامبر اکرم(ص) این بود که انسانهایی با رفتارها و اخلاقیات جاهلی را به شخصیتهایی مانند ابوذر غفاری و سلمان فارسی تبدیل کرد. اگر اهل سحر و کیمیا به دنبال اکسیر هستند، حقیقت این اکسیر همان تحول روح انسان است که پیامبر(ص) توانست آن را رقم بزند.
غصب خلافت؛ بزرگترین طمع تاریخی
این استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه پس از پیامبر اکرم(ص)، بزرگترین طمع متوجه جایگاه خلافت شد، گفت: این جایگاه برای هدایت انسانها و گسترش توحید بود، اما زمانی که غصب شد، مسیر آن تغییر کرد.
وی افزود: مسئله فقط این نبود که خلافت حق امیرالمؤمنین(ع) بود؛ بلکه موضوع مهم این بود که آیا کسانی که این جایگاه را در اختیار میگیرند، توان هدایت جامعه به سمت آرمانهای الهی را دارند یا خیر.
حجتالاسلام کاشانی خاطرنشان کرد: پس از گذشت سالها، شرایط به جایی رسید که حتی کسی که به عنوان خلیفه مسلمانان شناخته میشد، با عنوانهایی مانند کفر و خروج از مسیر حق مواجه شد. پس از آن نیز حکومت به سمت سلطنت رفت و دیگر نمیشد حکومت معاویه، یزید و بنیامیه را خلافت الهی نامید.
وی ادامه داد: بنیعباس نیز بعدها با بهرهگیری از تزویر، همین مسیر را ادامه دادند و در نهایت خلافت الهی جای خود را به حکومتهای سلطنتی داد.
علما؛ حافظان مسیر هدایت در عصر غیبت
حجتالاسلام کاشانی با اشاره به نقش علمای شیعه در دوران غیبت اظهار داشت: پس از ائمه اطهار(ع)، بار سنگین هدایت جامعه بر دوش علمای مکتب اهلبیت(ع) قرار گرفت؛ هرچند هیچ انسانی قابل قیاس با معصوم نیست، اما این علما پرچمدار حفظ دین شدند.
وی افزود: بزرگانی مانند شیخ مفید، شیخ صدوق، کلینی، علامه حلی، شهید اول، شهید ثانی و قاضی نورالله شوشتری، با وجود سختیها، فشارها و حتی شهادت، دین را حفظ و به نسلهای بعد منتقل کردند.
این سخنران مذهبی با اشاره به شهادت آیتالله سیدمحمدباقر صدر گفت: شهید صدر نابغهای بیبدیل بود که صدام جامعه اسلامی را از وجود او محروم کرد. او در شرایط سخت و در برابر ظلم ایستاد و نمونهای از علمای مجاهد تاریخ شیعه بود.
امام خمینی(ره)؛ احیای الگوی حکومت دینی
وی با اشاره به نقش امام خمینی(ره) در تاریخ معاصر گفت: خداوند امام را رحمت کند؛ چراکه با آمدن ایشان، ورق تاریخ تغییر کرد. مردم پس از دوران امیرالمؤمنین(ع) کمتر دیده بودند که شخصی در جایگاه قدرت باشد اما مانند یک انسان زاهد زندگی کند.
حجتالاسلام کاشانی اظهار داشت: اینکه یک فقیه صاحب حکومت و لشکر باشد اما در خانهای ساده زندگی کند، الگویی بود که مردم پس از قرنها دوباره مشاهده کردند.
وی افزود: امام خمینی(ره) نشان داد که قدرت همراه با زهد و تواضع امکانپذیر است و حکومت دینی میتواند برخلاف بسیاری از حکومتهای تاریخی، بر پایه ایمان و خدمت به مردم شکل بگیرد.
رهبر شهید؛ نمونهای از قدرت برخاسته از ایمان
حجتالاسلام کاشانی با اشاره به شخصیت رهبر شهید گفت: ویژگی مهم ایشان این بود که با ایمان و توکل به خدا در برابر قدرتهای بزرگ جهانی ایستاد.
وی ادامه داد: اگر دشمن قدرت واقعی داشت، تهدیدهایی مانند بازگرداندن ایران به عصر حجر را مطرح نمیکرد و مجبور نمیشد بسیاری از ادعاهای خود درباره حقوق بشر و قوانین بینالمللی را کنار بگذارد.
وی تأکید کرد: قدرت حقیقی از ایمان، باور و توکل سرچشمه میگیرد و رهبر شهید با زندگی و شهادتش به جهان نشان داد که انسان مؤمن در برابر هیچ قدرتی سر خم نمیکند.
خون رهبر شهید؛ عامل تقویت ایمان و توجه به امام زمان(عج)
حجتالاسلام کاشانی در ادامه با اشاره به آثار شهادت رهبر شهید گفت: یکی از برکات این شهادت، افزایش توجه مردم به خداوند و امام زمان(عج) بود.
وی افزود: گاهی یک خون مظلومانه، مانند خون حضرت علیاصغر(ع) که پیام عاشورا را جهانی کرد، میتواند جامعه را متحول کند. شهادت این رهبر شهید نیز باعث شد بسیاری از مردم بیش از گذشته به قدرت الهی و نقش ایمان توجه کنند.
وی خاطرنشان کرد: این اتفاق نشان داد که دین حقیقی قدرت دارد و کسانی که به خداوند تکیه میکنند، در برابر سختترین شرایط نیز میتوانند ایستادگی کنند.
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