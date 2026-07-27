یادداشت |مبانی فقهی شروط و اصول جمهوری اسلامی ایران در مذاکره با آمریکا

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در پی تحولات راهبردی منطقه و طرح دوباره موضوع مذاکره میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده، بررسی مبانی حقوقی و فقهی حاکم بر سیاست‌های مذاکراتی ایران بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است.

در همین راستا، یادداشتی برگرفته ازکتاب «مبانی فقهی شروط و اصول جمهوری اسلامی ایران در مذاکره با آمریکا» اثر استاد حسین صفدری با رویکردی تحلیلی، به تبیین ریشه‌های فقهی شروط و اصول اعلام‌شده از سوی جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات با آمریکا می‌پردازد.

این اثر با استناد به قواعد بنیادین فقه امامیه، نشان می‌دهد که شروط اعلام‌شده از سوی جمهوری اسلامی ایران، صرفاً مواضعی سیاسی و مقطعی نیست، بلکه بر مبانی الزام‌آور شرعی و فقه دفاع از کیان اسلام استوار است.

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