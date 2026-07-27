مدرسه علمیه کاظمیه کابل خواستار بازگشایی مراکز شیعه افغانستان شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در پی ادامه مسدودیت حوزه علمیه خاتم‌النببین(ص)، حوزه خواهران خدیجه کبری(س) و تلویزیون تمدن از سوی وزارت دادگستری طالبان، اساتید و مدیریت مدرسه علمیه کاظمیه کابل، با انتشار بیانیه‌ای خواستار بازگشایی این مراکز شیعه در کابل شدند.

متن بیانیه به شرح ذیل است:

ما بر این باوریم که مدارس دینی، حوزه‌های علمیه، مساجد و مراکز فرهنگی، قلب تپنده فرهنگ، هویت و آگاهی یک جامعه‌اند.

همان‌گونه که از حرکت بازماندن قلب، حیات انسان را با خطر روبه‌رو می‌سازد، تعطیلی و مسدود ماندن مراکز علمی و فرهنگی نیز جریان اندیشه، تربیت و آگاهی را با آسیب جدی مواجه می‌کند.

حوزه علمیه خاتم‌النبیین، مدرسه خدیجه کبری و تلویزیون تمدن، سال‌ها در عرصه تعلیم، تربیت، پژوهش، تبلیغ و ارتقای فرهنگ دینی و اجتماعی، خدمات ارزشمند و ماندگاری ارائه کرده‌اند.

استمرار مسدود ماندن این مراکز، تنها توقف فعالیت چند نهاد نیست؛ بلکه به معنای خاموش شدن بخشی از نبض فرهنگی جامعه، کاهش فرصت‌های آموزش، تضعیف سرمایه علمی و محروم شدن نسل امروز و فردا از سرچشمه‌های معرفت و آگاهی است.

ما با احترام به قوانین و مصالح کشور، امیدواریم با تدبیر و آینده‌نگری، زمینه بازگشایی این مراکز فراهم گردد؛ زیرا جامعه‌ای که قلب فرهنگی آن به تپش باشد، زنده، پویا و امیدوار خواهد ماند و جامعه‌ای که نبض فرهنگش خاموش شود، دیر یا زود با رکود و فرسایش فکری و فرهنگی روبه‌رو خواهد شد.

مدیریت و اساتید حوزه علمیه کاظمیه کابل

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