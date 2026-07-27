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مدرسه علمیه کاظمیه کابل خواستار بازگشایی مراکز شیعه افغانستان شد

۵ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۵:۲۶
کد مطلب: 1845767
مدرسه علمیه کاظمیه کابل خواستار بازگشایی مراکز شیعه افغانستان شد

استمرار مسدود ماندن این مراکز، تنها توقف فعالیت چند نهاد نیست؛ بلکه به معنای خاموش شدن بخشی از نبض فرهنگی جامعه، کاهش فرصت‌های آموزش، تضعیف سرمایه علمی و محروم شدن نسل امروز و فردا از سرچشمه‌های معرفت و آگاهی است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در پی ادامه مسدودیت حوزه علمیه خاتم‌النببین(ص)، حوزه خواهران خدیجه کبری(س) و تلویزیون تمدن از سوی وزارت دادگستری طالبان، اساتید و مدیریت مدرسه علمیه کاظمیه کابل، با انتشار بیانیه‌ای خواستار بازگشایی این مراکز شیعه در کابل شدند.

متن بیانیه به شرح ذیل است:

ما بر این باوریم که مدارس دینی، حوزه‌های علمیه، مساجد و مراکز فرهنگی، قلب تپنده فرهنگ، هویت و آگاهی یک جامعه‌اند.

همان‌گونه که از حرکت بازماندن قلب، حیات انسان را با خطر روبه‌رو می‌سازد، تعطیلی و مسدود ماندن مراکز علمی و فرهنگی نیز جریان اندیشه، تربیت و آگاهی را با آسیب جدی مواجه می‌کند.

حوزه علمیه خاتم‌النبیین، مدرسه خدیجه کبری و تلویزیون تمدن، سال‌ها در عرصه تعلیم، تربیت، پژوهش، تبلیغ و ارتقای فرهنگ دینی و اجتماعی، خدمات ارزشمند و ماندگاری ارائه کرده‌اند.

استمرار مسدود ماندن این مراکز، تنها توقف فعالیت چند نهاد نیست؛ بلکه به معنای خاموش شدن بخشی از نبض فرهنگی جامعه، کاهش فرصت‌های آموزش، تضعیف سرمایه علمی و محروم شدن نسل امروز و فردا از سرچشمه‌های معرفت و آگاهی است.

ما با احترام به قوانین و مصالح کشور، امیدواریم با تدبیر و آینده‌نگری، زمینه بازگشایی این مراکز فراهم گردد؛ زیرا جامعه‌ای که قلب فرهنگی آن به تپش باشد، زنده، پویا و امیدوار خواهد ماند و جامعه‌ای که نبض فرهنگش خاموش شود، دیر یا زود با رکود و فرسایش فکری و فرهنگی روبه‌رو خواهد شد.

مدیریت و اساتید حوزه علمیه کاظمیه کابل

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