به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع آگاه در جنبش حماس اعلام کردند پس از انتخاب خلیل الحیه به‌عنوان رئیس جدید دفتر سیاسی، نشست‌های متعددی با حضور اعضای دفتر سیاسی در استانبول برگزار و طی آن مسئولیت‌های تشکیلاتی و ریاست بخش‌های مختلف این جنبش میان اعضا تقسیم شد.

بر اساس این گزارش، بیشتر رهبران حماس مسئولیت‌های پیشین خود را حفظ کرده‌اند؛ به‌گونه‌ای که خالد مشعل همچنان ریاست حماس در خارج، زاهر جبارین مسئولیت حماس در کرانه باختری، موسی ابومرزوق ریاست دفتر روابط بین‌الملل، باسم نعیم مسئولیت روابط عربی و اسلامی، حسام بدران ریاست روابط ملی، عزت الرشق مسئولیت بخش رسانه و هارون ناصرالدین پرونده قدس را بر عهده دارند.

همچنین برای حماس در نوار غزه نیز رئیس جدیدی تعیین شده که نام وی هنوز اعلام نشده است.

این منابع همچنین اعلام کردند که هنوز درباره انتخاب جانشین رئیس دفتر سیاسی و رئیس هیئت مذاکره‌کننده آتش‌بس تصمیم نهایی گرفته نشده است. بر اساس گمانه‌زنی‌ها، این مسئولیت‌ها ممکن است به خالد مشعل، زاهر جبارین، باسم نعیم یا نزار عوض‌الله واگذار شود.

در همین حال، منابع حماس با اشاره به روند مذاکرات آتش‌بس تأکید کردند رژیم صهیونیستی تاکنون پاسخی به پیشنهادهای اخیر ارائه‌شده از سوی میانجی‌ها نداده است.

به گفته این منابع، حماس همچنان بر مخالفت با خلع سلاح، تضمین خروج کامل نیروهای اشغالگر از غزه، حل وضعیت کارکنان دولت غزه و ورود بدون مانع کمک‌های بشردوستانه به این باریکه تأکید دارد.

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