یمن: معادله «محاصره در برابر محاصره» پابرجاست 

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ عبدالواحد ابوراس، معاون وزیر امور خارجه یمن، اعلام کرد: رژیم سعودی در مرحله گذشته روی آمریکا حساب باز کرد و شکست خورد و تکیه آن بر مزدورانش نیز شکست سنگینتری به دنبال خواهد داشت.
وی تأکید کرد: آمریکا با همه قدرت خود نتوانست ملت یمن را به زانو درآورد و سرانجام با شکست میدان را ترک کرد، اما با این وجود، رژیم سعودی هنوز از این تجربه عبرت نگرفته است.
ابوراس افزود: اصرار عربستان بر ادامه محاصره یمن و مصادره ثروتهای این کشور، پیامدهای سنگینی برای اقتصاد سعودی خواهد داشت.
وی تصریح کرد: معادله محاصره در برابر محاصره همچنان برقرار است و کارآمدی خود را ثابت کرده و هرگونه تشدید تنش نیز تیر خلاصی بر اقتصاد عربستان خواهد بود.
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