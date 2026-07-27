به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سرلشکر «علی الحمدانی» فرمانده عملیات فرات میانی حشد الشعبی عراق در اظهاراتی از تکمیل آمادگی‌های ویژه برای تأمین امنیت مراسم اربعین امام حسین (ع) خبر داد و تأکید کرد تمامی یگان‌های الحشد الشعبی در آمادگی کامل برای اجرای مأموریت‌های امنیتی و خدماتی پیش‌بینی‌شده در طرح اربعین به سر می برند.

وی اظهار کرد: فرماندهی عملیات فرات میانی به‌طور مستمر با مقام های محلی کربلای معلی، استان‌های منطقه فرات میانی و سایر نهادهای امنیتی در هماهنگی است تا طرح امنیتی اربعین به‌صورت روان اجرا و بهترین شرایط امنیتی و خدماتی برای زائران فراهم شود.

الحمدانی افزود: یگان‌های حشد الشعبی از مدت‌ها پیش اجرای مجموعه‌ای از اقدامات پیشگیرانه را آغاز کرده‌اند که از جمله آن می‌توان به پاکسازی مناطق بیابانی و پیرامون شهر کربلای معلی و همچنین اجرای عملیات شناسایی و بازرسی در صحرای نجف اشرف اشاره کرد؛ اقداماتی که با هدف تقویت امنیت و جلوگیری از هرگونه تهدید احتمالی انجام شده است.

فرمانده عملیات فرات میانی حشد الشعبی همچنین خاطرنشان کرد که طرح امنیتی اربعین بر بهره‌گیری از تجهیزات و فناوری‌های نوین، از جمله پهپادها و دوربین‌های حرارتی، استوار است و همزمان یگان‌های حشد الشعبی در محورهای مختلف تردد زائران به‌صورت گسترده مستقر شده‌اند تا امنیت میلیون‌ها زائر ورودی به کربلای معلی را تأمین کرده و زمینه برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم اربعین حسینی را فراهم کنند.

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