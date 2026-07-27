به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یک روزنامه صهیونیستی در یادداشتی به قلم «مئیر بن‌شبات» نوشت، سفر بنیامین نتانیاهو به واشنگتن در شرایطی انجام می‌شود که دولت دونالد ترامپ همچنان به مسیر مذاکره با ایران فرصت داده و پاکستان با حمایت چین در تلاش است زمینه ازسرگیری گفت‌وگوهای مستقیم تهران و واشنگتن را فراهم کند.

این یادداشت مدعی است که اگرچه حملات نظامی آمریکا متوقف شده، اما فشارهای اقتصادی و محاصره دریایی علیه ایران ادامه دارد و مهم‌ترین اختلاف دو طرف همچنان به موضوع تنگه هرمز مربوط می‌شود. به ادعای نویسنده، ایران این گذرگاه راهبردی را مهم‌ترین اهرم فشار خود می‌داند، در حالی که آمریکا حاضر به پذیرش هیچ محدودیتی برای آزادی کشتیرانی نیست.

بن‌شبات همچنین ادعا کرد نحوه مدیریت اختلافات درباره تنگه هرمز، می‌تواند الگوی مذاکرات آینده درباره پرونده هسته‌ای ایران باشد و از نگاه وی، انگیزه تهران برای حفظ توانمندی هسته‌ای پس از جنگ اخیر افزایش یافته است.

این تحلیلگر صهیونیست در ادامه نوشت که مهم‌ترین مأموریت نتانیاهو در دیدار با ترامپ، متقاعد کردن رئیس‌جمهور آمریکا به بی‌نتیجه بودن مذاکرات با ایران و سوق دادن واشنگتن به سمت ادامه فشارهای نظامی و اقتصادی خواهد بود.

وی همچنین نسبت به احتمال دستیابی آمریکا و ایران به آنچه «توافقی ضعیف» خواند، ابراز نگرانی کرد.

در بخش دیگری از این یادداشت، نویسنده به توافق هسته‌ای احتمالی آمریکا و عربستان پرداخت و با اشاره به اظهارات ترامپ مبنی بر اینکه این توافق شامل غنی‌سازی اورانیوم در عربستان نخواهد بود، مدعی شد همچنان ابهام‌هایی درباره امکان غنی‌سازی در آینده و ارتباط این توافق با عادی‌سازی روابط ریاض و تل‌آویو وجود دارد.

بن‌شبات همچنین نسبت به مواضع اخیر «احمد الشرع» رئیس دولت انتقالی سوریه درباره آمادگی برای توافق امنیتی با رژیم صهیونیستی ابراز تردید کرد و مدعی شد تل‌آویو باید عملکرد دمشق را در عمل ارزیابی کند، نه صرفاً بر اساس اظهارات سیاسی آن.

...........

پایان پیام