به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دولت صنعا در گزارشی که از سوی خبرگزاری «سبأ» منتشر شد، اعلام کرد عربستان سعودی همچنان محاصره فرودگاه بینالمللی صنعا را انکار میکند، در حالی که این فرودگاه از نخستین ساعات آغاز عملیات نظامی ائتلاف سعودی در ۲۶ مارس ۲۰۱۵ هدف حملات قرار گرفته است.
در این گزارش آمده است که تداوم جنگ و محاصره طی بیش از یازده سال، موجب تخریب زیرساختهای اقتصادی، توقف روند توسعه و شکلگیری یکی از بزرگترین بحرانهای انسانی جهان شده است.
بر اساس آمار منتشرشده از سوی وزارت اقتصاد، صنعت و سرمایهگذاری دولت صنعا، مجموع خسارتهای مستقیم و غیرمستقیم واردشده به اقتصاد یمن از ۴۵۸ میلیارد دلار فراتر رفته است. این گزارش همچنین از آسیب دیدن بیش از ۵۵ پروژه بزرگ سرمایهگذاری، بمباران بیش از ۱۲ هزار مؤسسه تجاری و تولیدی و وارد آمدن دهها میلیارد دلار خسارت به بخشهای صنعت، تجارت، گردشگری، نفت و حملونقل خبر میدهد.
به گفته این وزارتخانه، محاصره دریایی و هوایی نیز بیش از ۱۱۱ میلیارد دلار به تجارت خارجی یمن زیان وارد کرده است.
در بخش دیگری از این گزارش، به پیامدهای انسانی محاصره اشاره شده و آمده است که بازار داروی یمن بیش از ۶۰ درصد کوچک شده و کمبود دارو، فعالیت دهها شرکت دارویی را مختل کرده است.
بر اساس این آمار، بیش از ۱۲۰ هزار بیمار سرطانی، ۴۰ هزار بیمار مبتلا به تالاسمی و بیماریهای خونی و حدود ۸ هزار بیمار نیازمند دیالیز با کمبود شدید دارو و تجهیزات درمانی مواجه هستند.
همچنین ۳.۵ میلیون کودک از سوءتغذیه حاد رنج میبرند، بیش از ۲۰ میلیون نفر از خدمات اولیه بهداشتی محروم هستند و دهها هزار زن به دلیل نبود امکانات درمانی جان خود را از دست دادهاند.
گزارش دولت صنعا همچنین از پیامدهای گسترده محاصره بر بخش گردشگری، اشتغال و میراث فرهنگی یمن خبر میدهد و اعلام میکند که هزاران مؤسسه گردشگری تعطیل، بیش از ۹۵ درصد نیروی کار این بخش بیکار و حدود ۳۶۰ اثر تاریخی و باستانی دچار تخریب یا آسیب شدهاند.
همچنین به نقل از سخنگوی وزارت بهداشت و محیط زیست دولت صنعا، بسته بودن فرودگاه بینالمللی صنعا تاکنون حدود ۷ میلیارد دلار به بخش بهداشت خسارت وارد کرده و موجب مرگ حدود ۶۰ هزار بیمار شده است که امکان سفر به خارج از کشور برای درمان را نداشتهاند.
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