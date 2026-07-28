به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با انتشار پیام حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای خطاب به مجاهدان حزبالله لبنان، تحلیلگران لبنانی این پیام را دارای ابعاد راهبردی، سیاسی و معنوی دانستند.
در این پیام، حزبالله به عنوان «پیشگام جریانهای جهاد» و «سد مستحکم» در برابر تجاوزات رژیم صهیونیستی و حامیان آن توصیف شده و بر نقش الهامبخش مقاومت لبنان برای ملتهای آزاده جهان تأکید شده است. همچنین از ایستادگی، فداکاری و همبستگی ملت لبنان، بهویژه مردم جنوب این کشور، تجلیل شده است.
در بخش دیگری از این پیام، بر تداوم حمایت جمهوری اسلامی ایران از مقاومت و دفاع از حاکمیت لبنان تأکید شده است.
رهبر انقلاب اسلامی تصریح کردند که جمهوری اسلامی، بر اساس مسیر ترسیمشده از سوی شهید انقلاب، حضرت آیتالله العظمی سید علی خامنهای، حمایت از مجاهدان مقاومت را سیاستی راهبردی و ثابت میداند و حفظ حاکمیت لبنان و پایان کامل تجاوزات رژیم صهیونیستی را از شروط اصلی هرگونه تفاهم برای پایان جنگ تحمیلی با آمریکا قرار داده است.
«قاسم قصیر» پژوهشگر و تحلیلگر سیاسی لبنانی، در گفتوگویی، این پیام را از نظر زمانبندی، محتوا و شیوه بیان بسیار مهم ارزیابی کرد. وی تأکید کرد که این پیام، استحکام روابط میان رهبری جمهوری اسلامی و حزبالله، جایگاه راهبردی مقاومت لبنان در محور مقاومت و اولویت داشتن امنیت و ثبات لبنان در سیاستهای تهران را بار دیگر آشکار ساخت.
به گفته وی، این موضعگیری همچنین پاسخی به ادعاهایی است که از کاهش حمایت ایران از حزبالله سخن میگفتند و نشان میدهد لبنان همچنان یکی از محورهای اصلی هرگونه مذاکره یا تفاهم آینده جمهوری اسلامی با آمریکا خواهد بود.
«شیخ خلیل رزق» استاد حوزه علمیه و پژوهشگر علوم اسلامی نیز این پیام را تأکیدی بر استمرار راه مقاومت و جهاد دانست.
وی با اشاره به آغاز پیام با آیهای از سوره توبه، تصریح کرد که این رویکرد نشاندهنده استمرار مقابله با رژیم صهیونیستی و بیثمر بودن راهکارهایی همچون عادیسازی روابط یا مصالحه با این رژیم است.
به اعتقاد وی، پیام رهبر انقلاب ضمن تقویت روحیه مجاهدان، بار دیگر بر وفاداری جمهوری اسلامی ایران به حمایت از مقاومت و قرار گرفتن مسئله لبنان در صدر اولویتهای منطقهای و سیاسی تهران تأکید کرده است.
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پایان پیام
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