به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ به کوشش رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در اتریش، مستند «تشییع بیسابقه: روایت تشییع باشکوه و میلیونی شهید آیتالله سید علی خامنهای (ره)» روز جمعه (۹ مرداد ماه) از ساعت ۱۷ در محل تالار ابن سینای این رایزنی در شهر وین به نمایش درمیآید.
این مستند با روایت دیتر راینیش، روزنامهنگار مستقل و سردبیر مجله بینالملل در اتریش، به بررسی و بازنمایی مراسم تشییع پیکر آیتالله شهید پیکر مطهر امام خامنهای (ره)، دومین رهبر عالیقدر انقلاب اسلامی، میپردازد؛ رویدادی که بهعنوان یکی از بزرگترین تجمعات مردمی در تاریخ معاصر شناخته میشود.
نمایش این مستند در راستای معرفی ابعاد فرهنگی و تاریخی تحولات معاصر ایران و ایجاد زمینهای برای گفتوگوی بینفرهنگی از طریق سینمای مستند و بهرهگیری از اسناد تصویری انجام میشود و شماری از فعالان فضای مجازی و خبرنگاران مستقل در اتریش مخاطب آن خواهند بود.
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