به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سناتور راجه ناصرعباس جعفری، رئیس مجلس وحدت مسلمین پاکستان از عزاداران حضرت سیدالشهدا(ع) خواست از امضای هرگونه ضمانت‌نامه از سوی پلیس پنجاب خودداری کنند.

وی در یک نشست خبری درباره قانون پیکا، محدودیت‌های اعمال‌شده بر مراسم عزاداری در ماه محرم و ایام اربعین حسینی، حقوق اساسی و شهروندی، بسته شدن مرز ایران و پاکستان اظهار نظر کرد.

راجه ناصر با بیان اینکه پاکستان کشوری با جمعیتی حدود ۲۵۰ میلیون نفر است که پیروان ادیان، مذاهب و قومیت‌های مختلف در آن زندگی می‌کنند، گفت: قانون اساسی پاکستان آزادی مذهبی و حقوق برابر را برای همه شهروندان تضمین کرده است؛ بنابراین حقوق اساسی هیچ مذهب یا گروه دینی نباید نقض یا سلب شود.

وی تأکید کرد: پاکستان متعلق به یک مذهب خاص نیست، بلکه وطن مشترک همه مسلمانان و تمامی شهروندان این کشور است؛ کشوری که همه مردم در ساخت آن سهیم بوده‌اند. اقلیت‌های دینی نیز بر اساس قانون اساسی از حقوق کامل و برابر برخوردارند.

رئیس مجلس وحدت مسلمین پاکستان همچنین درباره برخی بخش‌های قانون پیکا (قانون مقابله با جرایم الکترونیکی) ابراز نگرانی شدید کرد و گفت: محدود کردن آزادی بیان و حقوق اساسی شهروندان به هیچ وجه قابل قبول نیست.

وی افزود: حتی یک خانه کوچک نیز بدون نظم و قانون نمی‌تواند اداره شود؛ بنابراین نظام یک کشور نیز باید بر پایه قانون اساسی، عدالت و اجرای صحیح قانون اداره شود.

راجه ناصر در ادامه سخنان خود به تحولات تاریخی پاکستان اشاره کرد و گفت: پس از ورود اتحاد جماهیر شوروی به افغانستان، نفرت‌های مذهبی در پاکستان به شکل سازمان‌یافته ترویج شد و مردم در برابر یکدیگر قرار گرفتند؛ موضوعی که آثار منفی آن همچنان در جامعه دیده می‌شود.

وی با تأکید بر ضرورت پایان دادن به این روند، اظهار داشت: اکنون زمان آن فرا رسیده است که زنجیره نفرت‌ها پایان یابد و وحدت ملی، همبستگی اجتماعی و انسجام میان مردم تقویت شود.

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