ادامه درگیری طالبان و جبهه آزادی در دخشان؛ جبهه آزادی: 5 نیروی طالب را کشتیم

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جبهه آزادی افغانستان امروز(سه شنبه 6 مرداد) در ایکس اعلام کرد که نیروهایش حوالی ساعت ۱۰ شب دوشنبه ۵ مرداد ۱۴۰۵ چندین حمله نیروهای طالبان را در شهرستان زیباک استان بدخشان دفع کرده‌اند.

به گفته این جبهه، پس از دفع حملات، مبارزان آن از دو محور دست به ضدحمله زدند و نیروهای طالبان پس از متحمل شدن تلفات، از صحنه نبرد عقب‌نشینی کردند.

جبهه آزادی مدعی شد در این درگیری پنج عضو طالبان کشته و چهار تن دیگر زخمی شده‌اند و به نیروهای این جبهه هیچ آسیبی نرسیده است.

شمار دقیق تلفات و جزئیات این درگیری به‌طور مستقل تأیید نشده و مقامات طالبان تا لحظه تنظیم این خبر در این مورد خاص اظهارنظر نکرده‌اند.

گفتنی است، درگیری‌های جبهه آزادی و طالبان در زیباک از صبح پنج‌شنبه ۱ مرداد با حملات نیروهای این جبهه به مواضع طالبان آغاز شد و نزدیک به یک هفته ادامه داشته است. جبهه آزادی پیش‌تر مدعی تصرف چندین پایگاه و پاسگاه، کشته شدن ۲۱ عضو طالبان (از جمله چند فرمانده) و زخمی شدن ۳۷ تن دیگر، و همچنین سرنگونی دو پهپاد نظامی طالبان شده بود.

طالبان نیز این نیروها را «بغاوتگر» خوانده، ادعا کرده پس از وارد آمدن تلفات به مهاجمان، آنان به منطقه چترال پاکستان فرار کرده‌اند و رئیس ستاد مشترک ارتش طالبان نیز به محل درگیری سفر کرده و گفته مواضع نیروهایشان همچنان حفظ شده است.

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