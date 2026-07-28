طالبان ۳۳ مکان عبادی اسماعیلیه را در بدخشان مسدود کردند

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) در گزارش وضعیت حقوق بشر افغانستان مربوط به دوره آوریل تا ژوئن ۲۰۲۶ که امروز سهشنبه (۶ مرداد) منتشر شد، نوشته است دستکم ۱۷ جماعتخانه در شهرستان زیباک، ۱۴ جماعتخانه در شهرستان اشکاشم و دو جماعتخانه در شهرستان واخان استان بدخشان مسدود شدهاند.
بر اساس این گزارش، مأموران امر به معروف طالبان و در برخی موارد با همکاری سایر نهادهای این گروه، این اماکن عبادی را بسته و به پیروان مذهب اسماعیلی دستور دادهاند از آنها استفاده نکنند. دلیل اعلامشده از سوی طالبان این بوده که این جماعتخانهها دارای محراب هستند و باید بهعنوان مسجد فعالیت کنند؛ ساختمانهایی که پیشتر مسجد بودهاند.
وزارت خارجه طالبان در پاسخ کتبی به یوناما گفته وضعیت این جماعتخانهها یکسان نیست. برخی از آنها در گذشته مسجد بودهاند و در دوره حکومت پیشین تغییر کاربری دادهاند، برخی دیگر نیز بهعنوان محل مسکونی یا کاربری غیرعبادی استفاده میشدهاند. این وزارتخانه افزوده برای هر مورد تصمیم اداری جداگانهای گرفته شده است.
یوناما یادآور شده گفتوگوهایی در سطح محلی برای حل موضوع مسدود شدن این اماکن در جریان است. گزارشهای پیشین این نهاد نیز از فشارهای گسترده طالبان بر جامعه اسماعیلی، از جمله اجبار شماری از آنان به تغییر مذهب و گرویدن به مذهب حنفی، حکایت دارد.
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