به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ زوطر غربی در جنوب لبنان پس از خروج ارتش اسرائیل، با ویرانی‌های گسترده‌ای روبه‌رو شده است و صدها واحد مسکونی، جاده‌ها و زیرساخت‌های این شهرک در شهرستان نبطیه آسیب جدی دیده‌اند.

به گزارش فرارو، شهروندان لبنانی که به زوطر غربی بازگشته‌اند، وضعیت این منطقه را ویرانی کامل توصیف کرده‌اند. آنها می‌گویند خانه‌هایشان به‌طور کامل یا جزئی تخریب شده یا در آتش سوخته است و وسایل داخل منازل نیز آسیب دیده‌اند. همچنین جاده‌ها تخریب و شخم‌خورده شده و زیرساخت‌های شهری در مقیاسی گسترده آسیب دیده‌اند.

بازگشت ساکنان به زوطر غربی برای بررسی وضعیت خانه‌ها و اموالشان همچنان ادامه دارد، اما حجم بالای خسارت‌ها و نبود امکانات اولیه زندگی باعث شده بیشتر آنها امکان ماندن در این منطقه را نداشته باشند. به همین دلیل، بازگشت بسیاری از اهالی موقتی است و تنها با هدف نجات و جمع‌آوری بخشی از دارایی‌های باقی‌مانده انجام می‌شود.

ارتش اسرائیل سه‌شنبه گذشته از این شهرک عقب‌نشینی کرد و پس از آن ارتش لبنان اعلام کرد نیروهای نظامی خود را در این منطقه مستقر کرده است. این اقدام در چارچوب اجرای مرحله نخست توافق چارچوب انجام شد که بیروت و تل‌آویو با میانجی‌گری آمریکا در تاریخ ۲۶ ژوئن ۲۰۲۶ آن را امضا کردند.

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