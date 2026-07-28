چند نهاد حقوق بشری اخراج کارگران شیعه از امارات را محکوم کردند/آمازون واکنش نشان داد

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نهاد حقوق بشری اکوئیدم/Equidem (درباره حقوق کارگران مهاجر و تخلفات کارگری گزارش می‌کند) در بیانیه‌ای که اخیرا منتشر کرده، خواستار حمایت فوری از کارگران مهاجر در برابر تبعیض مذهبی، بازداشت‌های خودسرانه و اخراج اجباری در امارات شد.

بر اساس این گزارش، اکوئیدم با ۹ کارگر مهاجر که پس از اخراج از امارات به پاکستان و چند کشور دیگر بازگشته‌اند، گفت‌وگو کرده است. این افراد که همگی شیعه و تبعه پاکستان معرفی شده‌اند، از بازداشت‌های بدون توضیح روشن، بدرفتاری یا رفتارهای تحقیرآمیز، محرومیت از دادرسی عادلانه و اخراج بدون طی روند شفاف قانونی سخن گفته‌اند. این نهاد حقوق بشری می‌گوید روایت‌های ثبت‌شده، نگرانی‌های جدی درباره نحوه برخورد با اقلیت‌های مذهبی در ساختار کار مهاجران در امارات ایجاد کرده است.

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در این گزارش همچنین آمده است که برخی از این کارگران در شرکت‌های چندملیتی یا زنجیره تأمین آن‌ها مشغول به کار بوده‌اند. از جمله نام شرکت «آمازون دلیوری/ارسال محصولات آمازون» و شرکت «سفاری توریسم» در میان کارفرمایان مطرح شده است. اکوئیدم بیان داشت یکی از کارگران مرتبط با آمازون دلیوری پس از آن‌که بنا به دستور محل کار خود به ایستگاه پلیس مراجعه کرده، بازداشت شده است. این نهاد افزوده است که شماری از کارگران اخراج‌شده دیگر امکان پیگیری دستمزدها، مزایا و مطالبات پایان خدمت خود را ندارند و همین مسئله، آنان را از دستیابی به جبران خسارت و احقاق حق محروم کرده است.

یکی از محورهای اصلی این گزارش، شناسایی کارگران از طریق اسکن کارت‌های هویتی اماراتی در هنگام حضور در مساجد شیعیان است. تمامی مصاحبه‌شوندگان به اکوئیدم گفته‌اند که پس از حضور در مسجد شیعیان و ثبت اطلاعات هویتی، در معرض بازداشت و اخراج قرار گرفته‌اند! موضوعی که نگرانی‌ها درباره استفاده از داده‌های هویتی در اماکن مذهبی برای شناسایی و برخورد با افراد بر پایه هویت مذهبی را افزایش داده است. اکوئیدم این روند را بحرانی در سه سطح «مسئولیت دولت، پاسخ‌گویی شرکت‌ها و حقوق کار» توصیف کرده است.

در پی انتشار این گزارش، «ائتلاف عدالت کار برای مهاجران در خلیج فارس» نیز با صدور بیانیه‌ای از دولت امارات خواست تمامی بازداشت‌ها و اخراج‌های خودسرانه، تبعیض‌آمیز و غیرقانونی کارگران مهاجر را متوقف کند. این ائتلاف همچنین از دولت‌های کشورهای مبدأ کارگران خواست برای حمایت از اتباع اخراج‌شده خود و پیگیری حقوق تضییع‌شده آنان وارد عمل شوند.

در همین حال، «مرکز کسب‌وکار و حقوق بشر» اخیرا از شرکت آمازون خواست به این اتهامات پاسخ دهد.

آمازون در پاسخ نامه‌ای که در ۱۷جولای منتشر کرد نوشت درباره اتهام‌های مشخص مطرح‌شده در گزارش، از جمله مواردی که نام این شرکت در آن آمده است، در حال بررسی و تحقیق است و در صورت احراز هرگونه تخلف یا عدم انطباق با استانداردهای زنجیره تامین، اقدام مناسب انجام خواهد داد. این شرکت مدعی شد که فراهم‌کردن شرایط کاری ایمن، سالم و عادلانه یکی از الزامات همکاری با آمازون است و اگر نشانه‌ای از نقض استانداردها یا سوءرفتار از سوی تامین‌کنندگان مشاهده شود، آمازون فورا برای رفع آن وارد عمل می‌شود.

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پایان پیلام