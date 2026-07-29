به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دیدار آنتون الصحناوی، بانکدار و تاجر لبنانی، با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، با انتقادهای گسترده‌ای در لبنان روبه‌رو شده و به موضوعی برای بررسی دستگاه قضایی این کشور تبدیل شده است.

در پی انتشار تصاویر این دیدار، شماری از وکلای لبنانی با ارائه شکایتی به دادستانی کل، خواستار تعقیب قضایی الصحناوی شدند و تأکید کردند که هرگونه ارتباط و ملاقات با مقامات رژیم صهیونیستی بر اساس قوانین لبنان، از جمله قانون تحریم رژیم صهیونیستی و برخی مواد قانون مجازات، جرم محسوب می‌شود.

احمد برجاوی، مسئول تجمع وکلای حزب‌الله، این دیدار را «جرمی آشکار» توصیف کرد و گفت دستگاه قضایی لبنان باید بدون تبعیض، پرونده را بررسی کرده و اقدامات قانونی لازم، از جمله احضار و محاکمه الصحناوی را در دستور کار قرار دهد.

عبدالملک سکریه، رئیس جمعیت ملی مبارزه با عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی نیز این اقدام را نشانه تلاش برای ترویج عادی‌سازی روابط با رژیم اشغالگر دانست و از دولت لبنان خواست برخوردی قاطع با این پرونده داشته باشد.

وی همچنین پیشنهاد کرد در صورت اثبات تخلف، تابعیت لبنانی الصحناوی سلب شود تا این پرونده به الگویی برای جلوگیری از تکرار چنین اقداماتی تبدیل شود.

این پرونده در حالی به جریان افتاده است که افکار عمومی لبنان همچنان نسبت به هرگونه ارتباط با رژیم صهیونیستی حساسیت بالایی دارد و انتظار می‌رود نحوه برخورد دستگاه قضایی با این موضوع، به آزمونی برای اجرای قوانین مرتبط با ممنوعیت ارتباط با این رژیم تبدیل شود.

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