به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ عادل الترکی اندیشمند لبنانی که در همایش اربعین و همگرایی اسلامی سخن می گفت با تأکید بر ضرورت تحکیم وحدت امت اسلامی گفت: وحدت از مسیر گفت‌وگو، احترام متقابل و همکاری بر محور مشترکات ایمانی میان مسلمانان محقق می‌شود و باید از هر آنچه موجب تفرقه، اختلاف و گسترش کینه در میان امت اسلامی می‌شود، پرهیز کرد.

وی با اشاره به آموزه‌های قرآن کریم اظهار داشت: خداوند مسلمانان را به تمسک به ریسمان الهی و پرهیز از نزاع فراخوانده است؛ زیرا وحدت، مایه اقتدار امت اسلامی است و اختلاف و دشمنی، زمینه ضعف و آسیب‌پذیری مسلمانان را فراهم می‌کند.

این عالم لبنانی، اربعین حسینی را فرصت ارزشمندی برای نهادینه‌سازی فرهنگ اخوت اسلامی دانست و افزود: محبت به امام حسین(ع) و ارزش‌های والایی همچون ایثار، فداکاری، رحمت و اصلاح‌طلبی، می‌تواند پلی برای تقویت ارتباط میان مسلمانان، به دور از تعصبات مذهبی و اختلافات فرقه‌ای باشد.

وی تصریح کرد: امام حسین(ع) نماد اصلاح، کرامت و عزت انسانی است و زنده نگه داشتن سیره و آرمان‌های آن حضرت، زمینه‌ساز گسترش همزیستی، همکاری و خدمت به انسان‌ها خواهد بود.

شیخ الترکی خاطرنشان کرد: پیام اربعین محدود به یک اجتماع مذهبی نیست، بلکه دعوتی فراگیر برای تقویت محبت، همبستگی و وفاداری میان مسلمانان و حرکت در مسیر حق و خیر به شمار می‌رود.

وی همچنین با اشاره به جایگاه والای اهل‌بیت(ع)، امام حسین(ع) را شخصیتی فراتر از مرزهای طایفه‌ای، مذهبی و جغرافیایی دانست و تأکید کرد که آن حضرت الگویی برای همه آزادگان و انسان‌های حقیقت‌جو در سراسر جهان است.

همایش اربعین و همگرایی اسلامی از مجموعه نشست های علمی پژوهشی کمیته فرهنگی آموزشی ستاد اربعین است که در کربلای معلی و نجف اشرف برگزار می شود.

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