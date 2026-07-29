به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ فولکر تورک (Volker Türk)، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، پس از پایان سفر رسمی دو روزه خود به لبنان، با اشاره به ابعاد گسترده ویرانیها و رنج غیرنظامیان، نسبت به پیامدهای ادامه عملیات نظامی اسرائیل از منظر حقوق بینالملل هشدار داد و گفت آنچه از نزدیک مشاهده کرده، او را بهشدت شوکه کرده است.
تورک در جریان این سفر با رئیسجمهور، رئیس پارلمان و نخستوزیر لبنان و همچنین شماری از دیگر مقامات بلندپایه این کشور دیدار و گفتوگو کرد. وی علاوه بر این، با نمایندگان هیئتهای دیپلماتیک، سازمانهای مردمنهاد و شماری از آوارگان نیز دیدار کرد و بر اساس این گفتوگوها و مشاهدات میدانی، ارزیابی جامعی از وضعیت لبنان ارائه داد.
ویرانی گسترده غیرنظامیان و تخریب مناطق جنوبی
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل با اشاره به استفاده از سلاحهای انفجاری در مناطق پرجمعیت و تداوم حملات هوایی اسرائیل، تأکید کرد این اقدامات موج گستردهای از آوارگی را در پی داشته است. وی مهمترین یافتههای دفتر حقوق بشر سازمان ملل را چنین برشمرد: فروپاشی بافت جمعیتی در جنوب لبنان: نیروهای رژیم صهیونیستی همچنان کنترل مناطق وسیعی از جنوب لبنان را در اختیار دارند؛ وضعیتی که موجب آوارگی گسترده ساکنان شده و مانع بازگشت آنان به خانههایشان است.
ویرانی گسترده در جنوب رود لیتانی: بر اساس گزارشهای میدانی و شهادت ساکنان، بسیاری از روستاهای واقع در جنوب رود لیتانی بهطور کامل ویران شده و عملاً به مناطقی غیرقابل سکونت تبدیل شدهاند.
نگرانی درباره آینده یونیفل: تورک هشدار داد پایان مأموریت نیروهای موقت سازمان ملل در لبنان (یونیفل)، میتواند امنیت غیرنظامیان را با مخاطرات جدی روبهرو کند و این موضوع باید در هرگونه برنامهریزی برای آینده منطقه مورد توجه قرار گیرد.
هشدار درباره احتمال ارتکاب جنایات جنگی
تورک با اشاره به جلوگیری از بازگشت غیرنظامیان به خانههایشان، تصریح کرد چنین اقداماتی ممکن است در چارچوب جرائم بینالمللی قرار گیرد و درباره ماهیت حقوقی عملیات نظامی جاری هشدار داد.
وی گفت: «دفتر ما بر اساس بررسیهای میدانی، موارد گستردهای از نقض حقوق بینالملل بشردوستانه را مستند کرده است. تأکید میکنم برخی از این موارد، بر اساس حقوق بینالملل، بهروشنی میتواند در حد جنایت جنگی تلقی شود.»
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