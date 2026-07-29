فرمانده ارتش لبنان: خواستار پایان اشغال و استقرار ارتش در سراسر خاک لبنان هستیم

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ژنرال «رودولف هیکل» فرمانده ارتش لبنان در جریان بازدید از یگان‌های مرزبانی و تیپ‌های دوم و دهم پیاده در استان‌های عکار و زغرتا، بر لزوم پایان اشغال و استقرار ارتش در سراسر خاک لبنان تأکید کرد.

وی گفت ارتش امیدوار است بتواند وظایف ملی خود را در تمام مناطق کشور انجام دهد و افزود اعتماد و حمایت مردم از این نهاد، سرمایه‌ای ارزشمند در برابر تلاش برخی جریان‌ها برای تضعیف جایگاه ارتش است.

هیکل با تبریک فرارسیدن روز ارتش لبنان به نظامیان، حفاظت از مرزها را یکی از مهم‌ترین عوامل حفظ امنیت و ثبات داخلی در شرایط کنونی دانست و اظهار کرد نیروهای ارتش با وجود مشکلات و چالش‌های فراوان، با ایثار و فداکاری از امنیت کشور صیانت می‌کنند.

وی همچنین بر ضرورت حفظ آمادگی رزمی از طریق آموزش‌های مستمر و ارتقای توان عملیاتی یگان‌ها تأکید کرد.

فرمانده ارتش لبنان در ادامه، تلاش‌ها برای کنترل مرزهای شمالی و شرقی کشور را از اولویت‌های ارتش برشمرد و از اقدامات انجام‌شده برای تقویت نظارت بر مرزها و اجرای مأموریت‌های امنیتی در مناطق مختلف بازدید کرد. وی خاطرنشان کرد که پایداری و وحدت لبنان در گرو ادامه فداکاری نیروهای مسلح و انجام مسئولیت‌های ملی آنان است.

هیکل در پایان با حضور در عکار و طرابلس، شهادت سه تن از نیروهای ارتش لبنان را به خانواده‌های آنان تسلیت گفت و از شجاعت، ایثار و وفاداری این نظامیان در انجام مأموریت و دفاع از وطن تجلیل کرد.

............

پایان پیام