به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه هاآرتص در گزارشی اعلام کرد که دو مورد از تازه‌ترین خودکشی‌ها مربوط به دو نظامی زن بوده است؛ یکی از آنها از نیروهای گردان «باردلاس» بود که در یکی از پایگاه‌های جنوب سرزمین‌های اشغالی جان خود را گرفت و دیگری در بخش اطلاعات ارتش در پایگاه «گلیلوت» خدمت می‌کرد.

به نوشته این روزنامه، پلیس نظامی رژیم صهیونیستی تحقیقات درباره علت این حوادث را آغاز کرده و نتایج آن پس از تکمیل، به دادستانی نظامی ارائه خواهد شد.

هاآرتص با اشاره به آمار رسمی ارتش نوشت که میانگین سالانه خودکشی در ارتش اسرائیل پیش از جنگ غزه حدود ۱۲ نفر بود، اما این رقم پس از آغاز جنگ روندی صعودی پیدا کرده است؛ به‌طوری که در سال ۲۰۲۴، ۲۱ نظامی و در سال ۲۰۲۵، ۲۲ نظامی دست به خودکشی زدند که بالاترین آمار طی ۱۵ سال گذشته به شمار می‌رود.

این روزنامه همچنین تأکید کرد آمار رسمی تنها شامل نظامیان شاغل است و بسیاری از موارد خودکشی پس از پایان خدمت نظامی در این آمار لحاظ نمی‌شود.

این روزنامه در ادامه نوشت که شماری از نظامیان شرکت‌کننده در جنگ غزه پس از ابتلا به اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) یا مشکلات شدید روحی، پس از پایان خدمت به زندگی خود پایان داده‌اند.

هاآرتص همچنین به مواردی اشاره کرد که فشارهای روانی، مشکلات مالی، خودداری ارتش از تأمین هزینه‌های درمان و پیامدهای حضور در جنگ، از عوامل مؤثر در خودکشی برخی نظامیان بوده و تأکید کرد افزایش این پدیده به یکی از چالش‌های جدی ارتش رژیم صهیونیستی از زمان آغاز جنگ تبدیل شده است.

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