به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد که با حمله کوبنده و همزمان موشکی و پهپادی به شیلترهای جنگندهها و یک رمپ بزرگ توقف در پایگاه آمریکا در الازرق اردن، حداقل دو جنگنده و سه هواگرد آمریکایی را به طور کامل منهدم و تعدادی را خسارت عمده وارد آوردند.
اطلاعیه شماره ۲۹ روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به این شرح است:
بسم اللّه قاصم الجبارین
فَمَنِ اعْتَدَیٰ عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَیٰ عَلَیْکُمْ
مردم شریف و ارتشیان غیرتمند اردن؛
هماونه که ۱۴۰ شبانهروز حضور میدانی مردم ایران در خیابانها در حمایت از انقلاب اسلامی دنیا را شگفت زده کرده است، استمرار پاسخهای رزمندگان اسلام هم که با امدادهای غیبی الهی و موفقیت قاطع مواجه است دشمن را در بهت و شکست فروبرده است و او را به فرار از میدان جنگ و روی آوردن به جنایات جنگی و عملیات ناجوانمردانه علیه مراکز و تاسیسات غیرنظامی واداشته است.
ارتش کودککش آمریکا با حمله به بیمارستان، پل، راهآهن، بندر و فرودگاه و کشتار غیرنظامیان تلاش میکند شکست خود در جنگ رودررو با نیروهای مسلح ما را پنهان کند.
رزمندگان شجاع نیروی هوافضای سپاه سحرگاه امروز در پاسخ به شرارتهای شب گذشته دشمن آمریکایی در موج ۲۰ عملیات نصر۲ بارمز مبارک یا ابوالفضل العباس (ع) و با حمله کوبنده و همزمان موشکی و پهپادی به شیلترهای جنگندهها و یک رمپ بزرگ توقف در پایگاه آمریکا در الازرق اردن، حداقل دو جنگنده و سه هواگرد آمریکایی را به طور کامل منهدم و تعدادی را خسارت عمده وارد آوردند.
اینک نوبت نقش آفرینی شما مردم شریف و ارتشیان غیرتمند اردن است. بنابر فتوای همه علمای اسلام از همه مذاهب و فرق، نظامیان کافر مهاجم به سرزمینهای اسلامی مهدورالدم هستند.
اینک ارتش مهدورالدم آمریکا که قاتل صدها هزار مسلمان در افغانستان، صدها هزار مسلمانان عراق و هزاران نفر از مسلمان ایران، یمن، لبنان، لیبی، سودان، فیلیپین، و فلسطین هستند در دسترس شمایند و تکلیف دینی و انسانی شما این است که با هر وسیلهای آنها را از پا درآورید و سرزمین مقدس اردن را از قاتلان مسلمانان مظلوم پاکسازی کنید.
«إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ یَنْصُرْکُمْ وَ یُثَبِّتْ أَقْدَامَکُمْ»
................................
پایان پیام/ 167
نظر شما