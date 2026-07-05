به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ کنستان-سرژ بوندا، وزیر امور خارجه جمهوری کنگو (کنگو-برازاویل)، آیت‌الله سید علی خامنه‌ای، رهبر شهید انقلاب اسلامی، را الهام‌بخش ملت‌های مستضعف جهان توصیف کرد.

وی با اشاره به جایگاه بین‌المللی رهبر شهید اظهار داشت: امام خامنه‌ای برای ملت‌های تحت ستم در سراسر جهان، منشأ الهام بود و اندیشه و سیره ایشان فراتر از مرزهای ایران، در میان ملت‌های آزادی‌خواه بازتاب گسترده‌ای داشت.

وزیر امور خارجه کنگو همچنین تصریح کرد که رهبر شهید انقلاب اسلامی، در عرصه بین‌المللی تجسم واقعی ایستادگی، پایداری و مقاومت بود و با مواضع خود، الگویی برای ملت‌هایی شد که در برابر سلطه و ظلم ایستادگی می‌کنند.

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