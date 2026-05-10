به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، اعلام کرد برنامه استقرار موشکهای دوربرد تاماهاوک آمریکا در خاک آلمان که پیشتر در دوره ریاستجمهوری جو بایدن مطرح شده بود، دستکم فعلاً متوقف شده است،
این تصمیم در حالی مطرح میشود که روابط برلین و واشنگتن پس از انتقادهای اخیر مرتس از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، وارد مرحلهای پرتنش شده است. مرتس همچنین گفته بود آمریکا در مذاکرات با ایران «تحقیر» شده است؛ اظهاراتی که خشم دونالد ترامپ را برانگیخته و باعث سردی روابط دو کشور شده است.
همزمان، روزنامه واشنگتنپست گزارش داد مقامهای پنتاگون نسبت به مصرف بالای موشکهای تاماهاوک در جنگ ایران ابراز نگرانی کردهاند. بر اساس این گزارش، ارتش آمریکا تنها در چهار هفته نخست جنگ، بیش از 850 موشک کروز تاماهاوک شلیک کرده است.
بهنوشته واشنگتنپست، سرعت بالای مصرف این موشکها باعث شده است بحثهای داخلی در وزارت دفاع آمریکا درباره افزایش ذخایر و تأمین تعداد بیشتری از این تسلیحات آغاز شود.
............
پایان پیام
نظر شما