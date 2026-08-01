درخواست زنان افغانستان برای اقدام جهانی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «جنبش فریاد زنان افغانستان» با انتشار ویدیویی، بخشی از تاریخ معاصر این کشور و وضعیت زنان پیش و پس از بازگشت طالبان به قدرت را به تصویر کشیده است.

در این ویدیو، به دوره‌ای اشاره شده است که زنان افغانستان در عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و علمی حضور فعال داشتند و در روند توسعه و پیشرفت کشور نقش ایفا می‌کردند.

این جنبش، ۱۵ اوت ۲۰۲۱ و بازگشت طالبان به قدرت را نقطه عطفی در زندگی زنان افغانستان دانسته است؛ رویدادی که پس از آن، محدودیت‌های گسترده‌ای بر آموزش، اشتغال و حضور اجتماعی زنان و دختران اعمال شد.

جنبش فریاد زنان افغانستان گفته است که با گذشت نزدیک به پنج سال، زنان این کشور همچنان برای دستیابی به عدالت، آزادی و حقوق اساسی خود ایستادگی می‌کنند.

در پیام این جنبش آمده است که زنان افغانستان، با وجود فشارها و محدودیت‌های گسترده، برای حفظ کرامت انسانی و حقوق بنیادین خود از تلاش دست نکشیده‌اند.

این جنبش همچنین گفته است که صدای زنان افغانستان هنوز آن‌گونه که انتظار می‌رود از سوی جامعه جهانی، نهادهای بین‌المللی و سازمان‌های مدافع حقوق بشر شنیده نشده است.

جنبش فریاد زنان افغانستان از سازمان ملل متحد، نهادهای حقوق بشری و دولت‌ها خواسته است برای حمایت از حقوق زنان این کشور، به‌ویژه حق آموزش، کار، آزادی و مشارکت اجتماعی، اقدامات عملی و مؤثر انجام دهند.

این جنبش در پایان تأکید کرده است که تاریخ درباره واکنش جامعه جهانی به وضعیت زنان افغانستان قضاوت خواهد کرد؛ اینکه جهان در برابر این بحران سکوت کرده یا در کنار عدالت، کرامت انسانی و حقوق بشر ایستاده است.

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