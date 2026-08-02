به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع)ـابنا از فارس، حجتالاسلام سید صدرالله رجایینسب، در دیدار با مدیرکل دیوان محاسبات فارس، گفت: مبارزه با فساد اقتصادی نیازمند همکاری منسجم همه دستگاههای نظارتی، اجرایی و قضایی است.
وی اظهار کرد: هرچه هماهنگی و تبادل اطلاعات میان این نهادها تقویت شود، امکان پیشگیری از وقوع تخلفات، تسریع در رسیدگی به پروندهها و صیانت از حقوق بیتالمال بیش از پیش فراهم خواهد شد.
حجت الاسلام والمسلمین رجایی نسب با اشاره به جایگاه قانونی و نظارتی دیوان محاسبات، گفت: این نهاد یکی از ارکان موثر در صیانت از بیتالمال و ارتقای سلامت نظام اداری کشور است.
رئیس کل دادگستری فارس افزود: دیوان محاسبات با نظارت دقیق بر نحوه هزینهکرد منابع عمومی و شناسایی بهموقع تخلفات، نقش مهمی در پیشگیری از شکلگیری مفاسد اقتصادی ایفا میکند و گزارشهای کارشناسی این مجموعه میتواند زمینهساز تصمیمگیریهای دقیق و اقدامات موثر قضایی باشد.
وی اضافه کرد: دستگاه قضایی استان فارس نیز از هر اقدامی که به افزایش شفافیت، پاسخگویی و سلامت نظام اداری منجر شود، حمایت خواهد کرد.
حجت الاسلام والمسلمین رجایی نسب تاکید کرد: سیاست دستگاه قضایی، برخورد قاطع و بدون اغماض با مفسدان اقتصادی در کنار ایجاد فضای امن برای فعالان اقتصادی سالم است.
رئیس کل دادگستری فارس گفت: پروندههای دارای حساسیت ویژه به صورت مستمر مورد رصد و پیگیری قرار میگیرد و رویکرد دستگاه قضایی در رسیدگی به پروندههای اقتصادی، بر تسریع در فرآیند دادرسی، جلوگیری از اطاله رسیدگی و حفظ امنیت سرمایهگذاری مشروع است.
وی اظهار کرد: این رویکردی میتواند نقش موثری در رونق تولید و افزایش اعتماد فعالان اقتصادی داشته باشد.
ضرورت نظارتهای پیش دستانه در پیشگیری از فساد اقتصادی
مدیر کل دیوان محاسبات استان فارس نیز در این دیدار با اشاره به اهمیت نقش دستگاههای نظارتی در پیشگیری از وقوع تخلفات، بر توسعه نظارتهای پیشدستانه و ارتقای شفافیت مالی تأکید کرد.
غلامی گفت: شفافیت در تخصیص و هزینهکرد اعتبارات، یکی از مهمترین ابزارهای پیشگیری از فساد است و دیوان محاسبات آمادگی دارد با همکاری نزدیک دستگاه قضایی، زمینههای ارتقای سلامت نظام اداری و مالی را بیش از پیش فراهم کند.
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