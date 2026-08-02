به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع)ـابنا از فارس، مهدی کشاورزی، رئیس شورای اسلامی شهر صدار، اظهار کرد: امیدواریم ایران اسلامی همچون گذشته بر دشمنان خود پیروز شود و پرچم پرافتخار جمهوری اسلامی ایران همواره برافراشته بماند.

وی در ادامه، با اشاره به ارائه گزارشی از عملکرد شورای اسلامی شهر صدرا، افزود: همکاری شهرداری با قرارگاه خاتم‌الانبیا(ص) باید به‌صورت شفاف تبیین شود؛ چراکه حدود یک ماه و نیم است این موضوع در دستور بررسی قرار دارد. همچنین لازم است در خصوص نحوه فعالیت و قراردادهای پیمانکاران آسفالت نیز شفاف‌سازی لازم انجام شود.

رئیس شورای اسلامی شهر صدرا با اشاره به وضعیت زمین‌های چمن ورزشی، گفت: حدود شش ماه پیش طرحی در این زمینه تهیه و برای شهرداری ارسال کردیم تا پس از بازنگری و اعمال اصلاحات احتمالی، در قالب یک طرح جامع ارائه شود. هدف از این طرح، واگذاری مدیریت و نگهداری زمین‌های چمن به شیوه‌ای مناسب است؛ چراکه تعویض چمن‌ها در بازه‌های زمانی کوتاه، راهکار اصولی و مقرون‌به‌صرفه‌ای نیست.

کشاورزی ادامه داد: به نظر می‌رسد آن طرح به هر دلیلی به نتیجه نرسیده یا در روند اداری متوقف شده است؛ بنابراین لازم است بار دیگر مورد بازنگری قرار گیرد و برای بررسی و اجرا به جریان بیفتد.

خداکرم فیروزمند، عضو شورای اسلامی شهر صدرا و رئیس کمیسیون فرهنگی ورزشی در ادامه صحن شورا نیز اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که شهر صدرا با آن مواجه است، وضعیت زمین‌های چمن ورزشی است. شورای شهر با توجه به کمبود سرانه فضاهای ورزشی، در دوره ششم مدیریت شهری اقدام به احداث هفت زمین چمن شهری کرد که در اختیار شهروندان قرار گرفت و توانست بخشی از نیازهای ورزشی، به‌ویژه در حوزه فوتبال، را برطرف کند.

وی افزود: متأسفانه در حال حاضر برخی از این مجموعه‌های ورزشی در شرایطی قرار دارند که عملاً قابل استفاده نیستند. این موضوع باید هرچه سریع‌تر ساماندهی و تعیین تکلیف شود، چراکه ورزشکاران، به‌ویژه کودکان و نوجوانان، اکنون از حداقل امکانات ورزشی نیز محروم شده‌اند. لازم است با اتخاذ تدابیر مناسب، این مشکل در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف شود.

فیروزمند در ادامه بیان کرد: از جمله مشکلات این هفت مجموعه ورزشی نبود سرویس بهداشت و پیوست اقتصادی، نبود رختکن، عدم ایمن سازی و نبود آبخوری برای ورزشکاران است.

رضا انصاری، سرپرست شهرداری صدرا، گفت: با قرارگاه خاتم یک تفاهم‌نامه سه‌جانبه در خصوص تهاتر زمین منعقد کرده‌ایم. در بودجه نیز مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان برای این موضوع فریز شده است. زمین به مدت شش ماه در قالب قرارداد قرار گرفته و عملیات اجرایی آن در حال انجام است.