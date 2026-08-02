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وزارت دادگستری مصر درباره بازنشر اخبار جعلی در شبکه‌های اجتماعی هشدار داد

۱۱ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۶:۱۵
کد مطلب: 1847830
وزارت دادگستری مصر درباره بازنشر اخبار جعلی در شبکه‌های اجتماعی هشدار داد

وزارت دادگستری مصر با هشدار نسبت به استفاده غیرمسئولانه از شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد بازنشر اخبار یا مطالب نادرست و گمراه‌کننده می‌تواند برای منتشرکنندگان پیامدهای قانونی به همراه داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت دادگستری مصر در یک پیام آگاهی‌بخش که در صفحه رسمی این وزارتخانه در شبکه اجتماعی «فیسبوک» منتشر شد، از شهروندان خواست پیش از انتشار یا بازنشر هرگونه محتوا در فضای مجازی، از صحت اطلاعات اطمینان حاصل کنند.

این وزارتخانه تأکید کرد انتشار اطلاعات بدون بررسی اعتبار آن‌ها ممکن است موجب مسئولیت قانونی شود.

این وزارتخانه اعلام کرد افزایش آگاهی عمومی درباره قوانین حاکم بر فضای دیجیتال، یکی از مهم‌ترین ابزارها برای مقابله با جرایم سایبری و کاهش انتشار شایعات و اخبار جعلی به شمار می‌رود.

وزارت دادگستری مصر همچنین تأکید کرد استفاده مسئولانه و ایمن از شبکه‌های اجتماعی می‌تواند به حفاظت از جامعه، حفظ امنیت و ثبات عمومی و تقویت فرهنگ پایبندی به قانون در فضای مجازی کمک کند.

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