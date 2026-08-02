به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت دادگستری مصر در یک پیام آگاهیبخش که در صفحه رسمی این وزارتخانه در شبکه اجتماعی «فیسبوک» منتشر شد، از شهروندان خواست پیش از انتشار یا بازنشر هرگونه محتوا در فضای مجازی، از صحت اطلاعات اطمینان حاصل کنند.
این وزارتخانه تأکید کرد انتشار اطلاعات بدون بررسی اعتبار آنها ممکن است موجب مسئولیت قانونی شود.
این وزارتخانه اعلام کرد افزایش آگاهی عمومی درباره قوانین حاکم بر فضای دیجیتال، یکی از مهمترین ابزارها برای مقابله با جرایم سایبری و کاهش انتشار شایعات و اخبار جعلی به شمار میرود.
وزارت دادگستری مصر همچنین تأکید کرد استفاده مسئولانه و ایمن از شبکههای اجتماعی میتواند به حفاظت از جامعه، حفظ امنیت و ثبات عمومی و تقویت فرهنگ پایبندی به قانون در فضای مجازی کمک کند.
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