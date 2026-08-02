به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع)ـابنا از فارس، حجتالاسلام والمسلمین حسین امیدی، امروز در آستانه فرارسیدن اربعین حسینی در جمع خبرنگاران، با اشاره به برنامههای اربعین حسینی کانونهای فرهنگیهنری مساجد استان، گفت: حضور باشکوه اصحاب و اعضای کانونهای فرهنگیهنری مساجد استان فارس در پیادهروی اربعین حسینی و زیارت عتبات عالیات به یاد رهبر شهید از برنامههای اصلی است که سعی شده است با حفظ حضور در میدان خیابان و اجتماع شبانه مدیریت و برگزار شود.
مدیر ستاد هماهنگی کانونهای مساجد فارس بیان کرد: اهالی و بچههای مسجد استان فارس همیشه و همواره در ایام اربعین حسینی با اجرای برنامههای مختلف، ارادت خود را به ساحت مقدس حضرت سیدالشهدا(ع) و شهدای کربلا ابراز کردهاند.
وی تأکید کرد: طبق گزارشهای رسیده از کانونهای مساجد استان، برنامههای اربعین حسینی در لبیک به امر رهبر انقلاب اسلامی و حمایت از نیروهای مسلح، در قرارهای شبانه و اجتماع مردمی در میدان خیابان در حال برگزاری است.
حجت الاسلام والمسلمین امیدی افزود: با همکاری اصحاب مساجد و کانونهای فرهنگیهنری، موکبهایی در داخل استان، مرز شلمچه، مسیر تردد زائران حسینی و کشور عراق راهاندازی شده است که خدماترسانی در قالب اسکان، پذیرایی، اطعام و برنامههای فرهنگی، قرآنی و مذهبی را به زائران حسینی ارائه میکنند.
عزاداری و قرائت زیارت اربعین در مساجد فارس
مدیر ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگیهنری مساجد فارس از برگزاری آیین عزاداری همراه با قرائت زیارت اربعین در کانونهای مساجد استان خبر داد و گفت: پیادهروی معروف به جاماندگان اربعین همراه با مراسم سوگواری و عزاداری و قرائت دستجمعی زیارت اربعین حسینی از برنامههای اربعین است که با محوریت مساجد در اقصی نقاط استان برگزار میشود.
وی از برگزاری محافل قرآنی و شب شعر، اجرای تعزیه همراه با مرثیهسرایی و اهدای ثواب تلاوت قرآن کریم به پیشگاه حضرت امام حسین(ع) و شهدای کربلا همزمان با اربعین حسینی خبر داد.
مسابقات فرهنگی و هنری با موضوع اربعین برگزار میشود
حجت الاسلام والمسلمین امیدی در ادامه با اشاره به دیگر برنامههای اربعین حسینی گفت: سخنرانی ائمه جماعات مساجد در خصوص فضیلتهای زیارت اربعین، برپایی موکب با کمکهای مردمی و خیرین و پذیرایی از عزاداران حسینی، برگزاری مسابقات فرهنگی و هنری در رشتههای مختلف نظیر نقاشی و حلقههای کتابخوانی با موضوع اربعین و عزاداری ماه صفر از جمله برنامههاست.
مدیر ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگیهنری مساجد فارس افزود: این برنامهها با محوریت مساجد و با همکاری اصحاب مساجد و کانونهای فرهنگیهنری در نقاط مختلف استان برگزار میشود.
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