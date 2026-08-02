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مدیر کانون‌های مساجد استان اعلام کرد؛

برپایی موکب‌های اهالی مساجد فارس در شلمچه و عراق برای خدمت به زائران اربعین

۱۱ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۶:۲۴
کد مطلب: 1847833
برپایی موکب‌های اهالی مساجد فارس در شلمچه و عراق برای خدمت به زائران اربعین

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی‌هنری مساجد فارس از برپایی موکب‌های اهالی مساجد فارس در داخل استان، مرز شلمچه، مسیر تردد زائران حسینی و کشور عراق خبر داد و گفت: اهالی مساجد فارس با ارائه خدمات اسکان، پذیرایی، اطعام و برنامه‌های فرهنگی، قرآنی و مذهبی، ارادت خود را به ساحت مقدس حضرت سیدالشهداء(ع) و شهدای کربلا ابراز می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع)ـابنا از فارس، حجت‌الاسلام والمسلمین حسین امیدی، امروز در آستانه فرارسیدن اربعین حسینی در جمع خبرنگاران، با اشاره به برنامه‌های اربعین حسینی کانون‌های فرهنگی‌هنری مساجد استان، گفت: حضور باشکوه اصحاب و اعضای کانون‌های فرهنگی‌هنری مساجد استان فارس در پیاده‌روی اربعین حسینی و زیارت عتبات عالیات به یاد رهبر شهید از برنامه‌های اصلی است که سعی شده است با حفظ حضور در میدان خیابان و اجتماع شبانه مدیریت و برگزار شود.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های مساجد فارس بیان کرد: اهالی و بچه‌های مسجد استان فارس همیشه و همواره در ایام اربعین حسینی با اجرای برنامه‌های مختلف، ارادت خود را به ساحت مقدس حضرت سیدالشهدا(ع) و شهدای کربلا ابراز کرده‌اند.

وی تأکید کرد: طبق گزارش‌های رسیده از کانون‌های مساجد استان، برنامه‌های اربعین حسینی در لبیک به امر رهبر انقلاب اسلامی و حمایت از نیروهای مسلح، در قرارهای شبانه و اجتماع مردمی در میدان خیابان در حال برگزاری است.

حجت الاسلام والمسلمین امیدی افزود: با همکاری اصحاب مساجد و کانون‌های فرهنگی‌هنری، موکب‌هایی در داخل استان، مرز شلمچه، مسیر تردد زائران حسینی و کشور عراق راه‌اندازی شده است که خدمات‌رسانی در قالب اسکان، پذیرایی، اطعام و برنامه‌های فرهنگی، قرآنی و مذهبی را به زائران حسینی ارائه می‌کنند.

عزاداری و قرائت زیارت اربعین در مساجد فارس

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی‌هنری مساجد فارس از برگزاری آیین عزاداری همراه با قرائت زیارت اربعین در کانون‌های مساجد استان خبر داد و گفت: پیاده‌روی معروف به جاماندگان اربعین همراه با مراسم سوگواری و عزاداری و قرائت دست‌جمعی زیارت اربعین حسینی از برنامه‌های اربعین است که با محوریت مساجد در اقصی نقاط استان برگزار می‌شود.

وی از برگزاری محافل قرآنی و شب شعر، اجرای تعزیه همراه با مرثیه‌سرایی و اهدای ثواب تلاوت قرآن کریم به پیشگاه حضرت امام حسین(ع) و شهدای کربلا همزمان با اربعین حسینی خبر داد.

مسابقات فرهنگی و هنری با موضوع اربعین برگزار می‌شود

حجت الاسلام والمسلمین امیدی در ادامه با اشاره به دیگر برنامه‌های اربعین حسینی گفت: سخنرانی ائمه جماعات مساجد در خصوص فضیلت‌های زیارت اربعین، برپایی موکب با کمک‌های مردمی و خیرین و پذیرایی از عزاداران حسینی، برگزاری مسابقات فرهنگی و هنری در رشته‌های مختلف نظیر نقاشی و حلقه‌های کتابخوانی با موضوع اربعین و عزاداری ماه صفر از جمله برنامه‌هاست.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی‌هنری مساجد فارس افزود: این برنامه‌ها با محوریت مساجد و با همکاری اصحاب مساجد و کانون‌های فرهنگی‌هنری در نقاط مختلف استان برگزار می‌شود.

حجت کهیاری

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