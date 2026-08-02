به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام و المسلمین سید صدرالدین قبانچی امام جمعه نجف اشرف، بمباران هوایی مشترکی را که توسط نیروهای آمریکایی و سعودی انجام شد، «صفحه جدیدی در رویارویی» با توجه به تشدید تنش‌های امنیتی و نظامی در منطقه توصیف کرد.

امام جمعه نجف اشرف به پرونده خلع سلاح گروه‌ها توسط دولت عراق پرداخت و گفت: وقتی دزد در خانه توست، تسلیم کردن سلاح معنایی ندارد.

حجت الاسلام و المسلمین سید صدرالدین قبانچی درباره بمباران اخیر که حشد الشعبی را هدف قرار داد، پرسید: آیا ما در برابر ائتلاف جدیدی علیه عراق قرار داریم؟

وی در ادامه به فتوای جهاد کفایی که حضرت آیت‌الله سید علی سیستانی، مرجع عالی دینی شیعیان در عراق، در اواسط سال ۲۰۱۴ و هنگام تسلط داعش بر مناطقی معادل دوسوم خاک عراق صادر کرد و در پی آن، «حشد الشعبی» شکل گرفت، اشاره کرد و افزود: پنجاه کشور متحد شدند و گروه تروریستی داعش را ایجاد کردند، اما فتوایی پنج‌خطی، این توطئه را سرنگون کرد.

حجت الاسلام و المسلمین قبانچی درباره شهادت و زخمی شدن بیش از ۵۰ نفر در حملات آمریکا و عربستان به پایگاه های حشد الشعبی در تعدادی از استان‌های عراق گفت: بار دیگر خون عراقی با خون ایرانی در هم آمیخت.

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