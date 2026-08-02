به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حزب کنگره ملی افغانستان در واکنش به تنش‌های اخیر در شهرستان یفتل پایین استان بدخشان، رفتار نیروهای طالبان با مردم محل را «غیرقابل‌قبول، تحقیرآمیز و مغایر با کرامت انسانی» توصیف کرده است.

این حزب در اعلامیه‌ای گفته است که برخورد خشونت‌آمیز نیروهای طالبان با ساکنان بومی، به کشته و زخمی شدن شماری از مردم انجامیده و نشان‌دهنده افزایش فشار بر مناطق شمال‌شرق افغانستان است.

حزب کنگره ملی تأکید کرده است که بدخشان به‌دلیل پیشینه تاریخی و نقش مردم آن در مقاومت‌های سیاسی و اجتماعی، همواره یکی از نمادهای پایداری و آزادی‌خواهی در افغانستان بوده است.

در این اعلامیه هشدار داده شده که ادامه برخوردهای خشونت‌آمیز با مردم بدخشان می‌تواند پیامدهای گسترده‌تری برای ثبات اجتماعی و امنیتی کشور داشته باشد.

این حزب ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های قربانیان، خواستار توقف فوری خشونت علیه غیرنظامیان و رسیدگی به عاملان این رویداد شده است.

حزب کنگره ملی همچنین بر اتحاد و همبستگی مردم بدخشان تأکید کرده و گفته است که ایستادگی آنان می‌تواند زمینه‌ساز گسترش مطالبات آزادی‌خواهانه در دیگر مناطق افغانستان شود.

روز گذشته گزارش‌هایی از وقوع درگیری میان ساکنان محل و نیروهای طالبان در شهرستان یفتل پایین منتشر شد.

منابع محلی گفته‌اند که این درگیری به کشته و زخمی شدن شماری از ساکنان انجامیده و فضای امنیتی منطقه را متشنج کرده است. تاکنون طالبان آمار رسمی و روشنی از تلفات این رویداد منتشر نکرده‌اند.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که بدخشان در هفته‌های اخیر شاهد افزایش نارضایتی‌های محلی و تنش‌های امنیتی بوده است. ادامه این وضعیت می‌تواند به گسترش اعتراض‌ها و افزایش بی‌اعتمادی میان مردم و مقام‌های محلی طالبان منجر شود.

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