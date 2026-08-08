به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مسئول اجرایی چهارمین اردوی معرفتی ـ تبیینی «مثل خمینی(ره)» از آغاز ثبتنام این دوره خبر داد و گفت: این اردو با شعار «فصل بیعت و انتقام» از ۲۶ تا ۳۰ مرداد ۱۴۰۵ در تهران و با حضور جمعی از استادان، علما و شخصیتهای حوزوی و فرهنگی، ویژه طلاب جوان برگزار میشود.
حجتالاسلام حسین کاظمزاده افزود: چهارمین اردوی معرفتی ـ تبیینی «مثل خمینی(ره)» با هدف تبیین هویت و سبک زندگی طلبه عصر انقلاب، بازخوانی مکتب امام خمینی(ره) و منظومه فکری رهبر شهید انقلاب حضرت آیتالله العظمی امام خامنهای (ره)، بهعنوان الگوهای برتر طلبگی و نیز تبیین منطق مبارزاتی جمهوری اسلامی در مواجهه با نظام سلطه برای طلاب جوان برگزار میشود.
وی با بیان اینکه اردوی «مثل خمینی(ره)» طی سالهای اخیر به تدریج به یک گفتمان عمومی و یک رویکرد در سبک زندگی بخشی از طلاب جوان تبدیل شده است، افزود: این اردو دو هدف محوری را دنبال میکند که تمامی برنامههای آموزشی، معرفتی و فرهنگی آن بر اساس همین اهداف طراحی شده است.
تبدیل محبت به معرفت عمیق نسبت به امام و رهبری
مسئول اجرایی چهارمین اردوی «مثل خمینی(ره)» نخستین هدف این اردو را تعمیق شناخت نسبت به شخصیت امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی دانست و گفت: امروز محبت، ارادت و علاقه به امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب در میان طلاب وجود دارد، اما تلاش ما آن است که این گرایش قلبی به معرفتی عمیق، دقیق و تفصیلی تبدیل شود.
وی ادامه داد: در این اردو تلاش میشود شرکتکنندگان، امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب را صرفاً بهعنوان رهبران سیاسی نشناسند، بلکه با ابعاد مختلف شخصیت آنان آشنا شوند؛ شخصیتهایی که در عین برخورداری از جامعیت علمی و شناخت همهجانبه از اسلام، در عرصه سلوک معنوی، تربیت جامعه و هدایت امت اسلامی نقشآفرین بوده و همه این ظرفیتها را در مسیر مبارزه با طاغوت و اقامه ارزشهای الهی به کار گرفتهاند.
کاظمزاده با اشاره به رویکرد آموزشی این دوره افزود: اساتید حاضر در اردو، مسیر حرکت یک طلبه در ابعاد مختلف را تبیین خواهند کرد تا شرکتکنندگان بدانند در عرصه علمی چه مسیری را باید طی کنند، در حوزه اخلاق و خودسازی چه ویژگیهایی را در خود پرورش دهند و در سبک زندگی، کنش اجتماعی و ایفای رسالتهای حوزوی چگونه عمل کنند.
تبیین منطق مبارزاتی جمهوری اسلامی بر پایه مکتب امام و رهبری
وی دومین هدف این اردو را تطبیق مبانی فکری امام خمینی(ره) و رهبر شهید انقلاب با مسائل و تحولات روز جهان اسلام و منطقه عنوان کرد و گفت: یکی از مهمترین محورهای این دوره، تبیین منطق مبارزاتی جمهوری اسلامی در تقابل با آمریکا و رژیم صهیونیستی بر اساس اندیشههای انقلاب اسلامی، مکتب امام خمینی(ره) و رهنمودهای رهبر شهید است.
مسئول اجرایی چهارمین اردوی «مثل خمینی(ره)» خاطرنشان کرد: در این دوره تلاش میشود نشان داده شود که راهبردهای جمهوری اسلامی در مواجهه با نظام سلطه، ریشه در مبانی نظری و اندیشههای امام خمینی(ره) و رهبر شهید دارد و این مسیر بر پایه مشارکت و نقشآفرینی عمومی مردم شکل گرفته است.
وی همچنین با تأکید بر ضرورت تبیین مسئولیت طلاب در شرایط امروز افزود: از دیگر محورهای این اردو، تبیین رسالت طلاب در انتقال این معارف به جامعه، حضور مؤثر در عرصه جهاد تبیین و همراهی با جریان مقاومت است.
برگزاری دورههای آموزشی با حضور اساتید خانه طلاب جوان
کاظمزاده با تشریح برنامههای آموزشی چهارمین اردوی معرفتی ـ تبیینی «مثل خمینی(ره)» اظهار داشت: دورههای آموزشی این اردو با حضور اساتید خانه طلاب جوان که سالها در حوزه مکتب امام خمینی(ره) و منظومه فکری رهبر معظم انقلاب اسلامی به تحقیق، مباحثه و تولید محتوای علمی پرداختهاند، برگزار میشود.
وی افزود: این کلاسها موضوعاتی همچون «هویت و سبک زندگی طلبه عصر انقلاب»، «امام و آقا؛ الگوی طلبگی»، «منطق مبارزه جمهوری اسلامی با نظام سلطه»، «روایت فتح ملت ایران در جنگ رمضان» و «رسالت طلاب در طلیعه ابرقدرتی ایران» را مورد بررسی قرار میدهد.
طلاب جوان؛ مخاطبان اصلی گفتمان «مثل خمینی(ره)»
مسئول اجرایی چهارمین اردوی «مثل خمینی(ره)» با بیان اینکه مخاطب اصلی این گفتمان، طلاب جوان هستند، گفت: هر حرکت بزرگ برای پیشرفت و جریانسازی، نیازمند نیرویی پیشران است و از نگاه برگزارکنندگان این اردو، این ظرفیت در میان نسل جوان حوزه بیش از هر قشر دیگری وجود دارد.
وی افزود: طلبه جوان هنوز در مسیر شکلگیری شخصیت علمی و اجتماعی خود قرار دارد، از انگیزه و آرمانخواهی برخوردار است و روحیه اقدام، یادگیری و مسئولیتپذیری در او زنده است؛ از همین رو میتواند نقش مؤثری در پیشبرد گفتمان انقلاب اسلامی و ایفای رسالتهای حوزوی ایفا کند.
کاظمزاده با اشاره به تجربههای سالهای اخیر خاطرنشان کرد: حضور طلاب جوان در عرصههای مختلف اجتماعی نشان داده است که این نسل هرگاه کشور با مسائل و حوادث مهم مواجه شده، در میدان خدمت حضور فعال و اثرگذار داشته است.
وی ادامه داد: حضور در کنار کادر درمان در دوران شیوع کرونا، مشارکت در امدادرسانی به آسیبدیدگان سیل لرستان و خوزستان، خدمترسانی در مناطق زلزلهزده کرمانشاه، ایفای نقش در عرصه انتخابات، مشارکت در خدمات عمومی و آواربرداری در جریان جنگهای تحمیلی اخیر و همچنین روایت رسانهای این خدمات، تنها بخشی از فعالیتهایی است که طلاب جوان در سالهای گذشته بر عهده گرفتهاند.
حضور اجتماعی در کنار تحصیل و جهاد تبیین
مسئول اجرایی چهارمین اردوی «مثل خمینی(ره)» با تأکید بر اینکه فعالیتهای اجتماعی موجب فاصله گرفتن این طلاب از مسیر علمی نشده است، اظهار داشت: تجربه سالهای گذشته نشان داده است که طلاب جوان توانستهاند در کنار استمرار درس و بحث، مسئولیتهای اجتماعی خود را نیز دنبال کنند و خدمات خود را برای جامعه روایت کنند.
وی افزود: همین حضور فعال در میدان خدمت و روایتگری، موجب شده است هویت اجتماعی و مردمی حوزه بیش از گذشته نمایان شود و در مقابل، حجم هجمهها و حملات دشمن علیه حوزه و روحانیت نیز افزایش یابد.
کاظمزاده با بیان اینکه تجربههای میدانی سالهای اخیر نقشآفرینی نسل جوان حوزه را به اثبات رسانده است، تصریح کرد: هر جا گرهی از مشکلات مردم گشوده شده، حضور جوانانی دیده میشود که علاوه بر قدرت اندیشه، جرئت اقدام و توان روایتگری نیز داشتهاند و این ویژگیها آنان را به موتور محرک حرکتهای تحولآفرین در حوزه تبدیل کرده است.
حوزه امروز به طلبهای نیاز دارد که هم بیندیشد، هم روایت کند و هم در میدان عمل حاضر باشد
کاظمزاده با تأکید بر اینکه اقتضائات امروز حوزههای علمیه، تربیت طلابی توانمند در عرصههای مختلف است، گفت: حوزه برای حرکت رو به جلو به نسلی نیاز دارد که علاوه بر توان علمی، قدرت یادگیری، شناخت رسانه، آشنایی با هنر روایت و ارتباط مؤثر با مردم را نیز در اختیار داشته باشد.
وی افزود: امروز عرصه تقابل، تنها به میدان درس و بحث محدود نیست، بلکه بخش مهمی از آن در حوزه روایتها و جهاد تبیین جریان دارد؛ از اینرو حوزه به طلبهای نیاز دارد که در کنار تحصیل و تعمیق مبانی علمی، بتواند درست بیندیشد، واقعیتها را بهدرستی روایت کند و در میدان اثرگذاری اجتماعی نیز نقشآفرین باشد.
مسئول اجرایی چهارمین اردوی معرفتی ـ تبیینی «مثل خمینی(ره)» با اشاره به رویکرد خانه طلاب جوان اظهار داشت: این مجموعه طی سالهای گذشته سرمایهگذاری خود را بر تربیت همین جریان فعال و اثرگذار حوزه متمرکز کرده است؛ طلابی که نمیخواهند صرفاً ناظر تحولات باشند، بلکه تلاش دارند از کلاس درس تا میدان رسانه، از حلقههای فکری تا عرصههای مختلف اجتماعی، نقشآفرینی مؤثر داشته باشند.
وی افزود: اردوی «مثل خمینی(ره)» نیز با همین رویکرد طراحی شده است تا نسل جوان حوزه با الگوی طلبگی امام خمینی(ره) و رهبر شهید انقلاب آشنا شود و دریابد که در شرایط امروز، یک طلبه چگونه باید بیندیشد، چگونه به تبیین و روایت بپردازد و چگونه در عرصههای مختلف اجتماعی منشأ اثر باشد.
حضور شخصیتهای حوزوی و فرهنگی در نشستهای معرفتی و سیاسی
کاظمزاده در ادامه با اشاره به بخشهای مختلف این اردو گفت: در کنار کلاسهای آموزشی، نشستهای معرفتی و سیاسی این دوره با حضور حضرات آیات و حجج اسلام تحریری، کعبی، راجی، مهدی طائب، حاج علیاکبری، قمی و وحیدی و همچنین دکتر غلامعلی حدادعادل، دکتر بقایی و آقای عبدالرحیمی برگزار خواهد شد.
وی افزود: برگزاری مراسم روضه و توسل، متنخوانی آثار امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی، نشستهای مشاوره با اساتید، زیارت حسینیه جماران، برنامههای ورزشی و تفریحی و چند برنامه ویژه دیگر نیز در بخش فرهنگی این اردو پیشبینی شده است.
ثبتنام چهارمین اردوی «مثل خمینی(ره)» در حال انجام است
مسئول اجرایی چهارمین اردوی معرفتی ـ تبیینی «مثل خمینی(ره)» در پایان با دعوت از طلاب جوان برای حضور در این رویداد اظهار داشت: این اردو با شعار «فصل بیعت و انتقام» از ۲۶ تا ۳۰ مرداد ۱۴۰۵ در تهران برگزار میشود و علاقهمندان میتوانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی خانه طلاب جوان به نشانی khanetolab.ir نسبت به ثبتنام و کسب اطلاعات بیشتر اقدام کنند.
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