فارن افرز: راهبردهای سنتی آمریکا در برابر محور مقاومت کارایی خود را از دست داده است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در گزارشی که به قلم «پیتر سالیسبری»، «ولف-کریستیان پایس» و «هنری تامسون» منتشر شده، آمده است که توانایی ایران در حفظ قدرت بازدارندگی و ادامه فشار بر آمریکا و متحدانش، بسیاری از تحلیلگران و استراتژیستها را غافلگیر کرده است.
نویسندگان با اشاره به مبانی راهبرد آمریکا و رژیم صهیونیستی در سالهای گذشته، تصریح میکنند که فرضیه «قطع سر اختاپوس در تهران» با هدف فروپاشی شبکه متحدان ایران، دیگر با واقعیتهای میدانی همخوانی ندارد.
به نوشته فارن افرز، محور مقاومت امروز از یک ساختار متمرکز به شبکهای انعطافپذیر و چندلایه تبدیل شده است؛ شبکهای که در آن دانش فنی، منابع، خطوط تأمین و حتی سازوکار تصمیمگیری در نقاط مختلف توزیع شده و با حذف فرماندهان یا انهدام مراکز تولید و انبارهای تسلیحاتی، به سرعت خود را بازسازی میکند.
این گزارش همچنین تأکید دارد که گروههای مقاومت اکنون توانایی تولید و بهکارگیری پهپادهای تهاجمی و بازسازی زنجیرههای تأمین از مسیرهای جایگزین را به دست آوردهاند.
این تحلیل همچنین به تغییر شرایط بازار جهانی اشاره کرده و مینویسد ابزارهایی مانند تحریم، محدودیتهای مالی و فشار بر شرکتهای تأمینکننده که در دهههای گذشته اثربخشی بیشتری داشتند، اکنون با گسترش زنجیرههای تأمین جهانی، بهویژه نقش تولیدکنندگان چینی، کارآمدی سابق را از دست دادهاند.
نویسندگان مدعیاند بسیاری از قطعات مورد نیاز برای ساخت پهپادها با هزینه پایین و از طریق بازارهای آنلاین قابل تهیه است و حجم گسترده تجارت جهانی نیز رهگیری این مبادلات را بسیار دشوار کرده است.
فارن افرز در پایان نتیجه میگیرد که ادامه اتکای واشنگتن به فشار نظامی و جنگ اقتصادی، تنها به تکرار چرخههای درگیری و احتمال کشیده شدن آمریکا به جنگی طولانی در منطقه غرب آسیا منجر خواهد شد.
نویسندگان توصیه میکنند آمریکا به جای تکیه بر راهبردهای گذشته، رویکردی جدید مبتنی بر مهار شبکههای تجاری و مالی محور مقاومت و یافتن راهحلهای سیاسی در پیش گیرد؛ زیرا به اعتقاد آنان، بازگرداندن شرایط به گذشته دیگر امکانپذیر نیست.
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