به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله رمضانی، دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع)، در نشست تخصصی «امام حسین(ع) از دیدگاه ادیان و مذاهب» که در حاشیه رویداد عظیم اربعین برگزار شد، با تأکید بر جهانی بودن مکتب حسینی، امام حسین(ع) را «نسخه نجات بشریت» و حرکت ایشان را منطبق بر عقل و فطرت انسانی دانست. وی در این مراسم که با رونمایی از کتاب «حسین و مبارزه در راه عدالت» و حضور اندیشمندان بین‌المللی همراه بود، به تبیین ابعاد عمیق جهاد، مقاومت و پیوند میان جلال و جمال در نهضت عاشورا پرداخت.

آیت‌الله رمضانی با بیان اینکه مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) سلسله نشست‌های فرهنگی و نخبگانی متعددی را در ایام اربعین سازماندهی کرده است، اظهار داشت که این جلسات با هدف بهره‌مندی از ظرفیت‌های کیفی و اندیشه‌ای نخبگان جهان برگزار می‌شود.

وی با تمجید از مطالعات عاشوراپژوهانی همچون پروفسور کریس هیور، اندیشمند برجستۀ مسیحی، تأکید کرد که امام حسین(ع) تنها متعلق به شیعیان یا مسلمانان نیست، بلکه الگویی برای کل بشریت و تمامی موحدان عالم است. به گفته وی، اگر جامعه بشری امروز به دنبال رهایی از هرگونه ظلم و ستم است، باید به نسخه نجات‌بخش امام حسین(ع) که «مصباح هدایت» است، تمسک جوید.

امام حسین(ع)؛ الگویی فطری و فرامذهبی برای عدالت‌خواهی

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) در ادامه سخنان خود، حرکت امام حسین(ع) را بر پایه فطرت و عقلانیت توصیف کرد و افزود که دین اسلام در تمامی ابعاد عقاید، اخلاق و احکام، امری فطری است. وی با اشاره به جایگاه «اسوه» در قرآن کریم، خاطرنشان کرد که امام حسین(ع) با فداکاری خود درس مسئولیت‌پذیری را به جهانیان آموخت و پیروزی خون بر شمشیر را به حقیقتی قطعی در تاریخ تبدیل کرد.

آیت‌الله رمضانی تأکید کرد که نگاه به امام حسین(ع) نباید صرفاً به عنوان یک شخصیت تاریخی محدود شود، بلکه ایشان چهره‌ای اسطوره‌ای برای حقیقت‌طلبی و ایثار در مسیر پیروزی حق هستند.

تبیین قداست جهاد و نقد رویکردهای غربی

آیت‌الله رمضانی در بخشی از سخنان خود به موضوع جهاد پرداخت و با انتقاد از بازنمایی خشن جهاد در غرب، تصریح کرد که جهاد در اسلام یک امر مقدس و ذیل «رحمت» است. وی با بیان آماری تأمل‌برانگیز اظهار داشت که حدود ۴۰۰ آیه در قرآن کریم به جهاد و مقاومت اختصاص یافته که این حجم از تأکید درباره هیچ حکم دیگری از جمله نماز و روزه وجود ندارد.

وی جهاد را پاسخی فطری و عقلی به ظلم و ستم دانست و تأکید کرد که قرآن به کسانی که مورد ستم قرار گرفته‌اند، اجازه مقابله به مثل و ایستادگی داده است تا از سلطه ظالمان خارج شوند.

تجلی جلال و جمال دین در مکتب حسینی و تداوم آن

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) در ادامه به تبیین ابعاد عرفانی نهضت عاشورا پرداخت و امام حسین(ع) را مظهر «جلال» و «جمال» الهی دانست. وی خاطرنشان کرد که امام حسین(ع) با شهادت خود، هم شکوه و هیبت دین (جلال) و هم زیبایی و عطوفت آن (جمال) را احیا کرد. آیت‌الله رمضانی در پایان، با اشاره به الگوگیری رهبران معاصر از این مکتب، اظهار داشت که امام خمینی(ره) و امام شهید آیت‌الله خامنه‌ای به عنوان تربیت‌شدگان مکتب حسینی، در مقابل مستکبران ایستادگی کرده و نسبت به جنایات بزرگی که در جهان رخ می‌دهد، ساکت نمانده‌اند.

وی همچنین از پژوهشگران خواست تا ابعاد دیگر شخصیت امام حسین(ع) را به قلم آورده و به دنیا معرفی کنند.

مراسم رونمایی از کتاب حسین(ع) و مبارزه در راه عدالت

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