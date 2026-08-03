گزارشی از دیدار دبیر کل مجمع جهانی اهل بیت(ع) با کریس هیور، اندیشمند مسیحی

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در حاشیه آیین جهانی پیاده‌روی اربعین، پروفسور کریس هیور، الهیات‌دان برجسته مسیحی اهل ایرلند و نویسنده کتاب «حسین و مبارزه در راه عدالت»، با آیت‌الله رمضانی، دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت (ع) دیدار و گفتگو کرد. این دیدار که در فضایی معنوی برگزار شد، بر ابعاد جهانی نهضت عاشورا و رسالت تبیین حقیقت امام حسین (ع) برای بشریت متمرکز بود.

تجلیل از آثار علمی پروفسور هیور و دعوت به ایران

در ابتدای این دیدار، آیت‌الله رمضانی با ابراز خرسندی عمیق از حضور این اندیشمند در فضای مقدس اربعین و با تمجید از تألیف‌های پروفسور هیور، از وی دعوت کرد تا برای تعامل بیشتر با دانشمندان برجسته و متخصص در حوزه اهل‌بیت (ع)، یک فرصت مطالعاتی را در ایران سپری کند.

تبیین معنویت مسئولیت‌پذیر در مکتب اهل‌بیت (ع)

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت (ع) با تأکید بر هماهنگی آموزه‌های این خاندان با فطرت و عقلانیت، تصریح کرد: معنویتی که اهل‌بیت (ع) معرفی می‌کنند، دقیقاً در میدان مسئولیت است. وی با تقسیم‌بندی انواع معنویت، خاطرنشان کرد: «ما معنویت‌های مسئولیت‌گریز داریم که فرد را به انزوا می‌کشانند و حتی معنویت‌های مسئولیت‌ستیز که ابعاد اجتماعی زندگی بشر را به چالش می‌کشند؛ اما در مکتب اهل‌بیت، هرچه معنویت عمیق‌تر شود، تعهد و مسئولیت فردی و اجتماعی فرد بیشتر می‌شود».

اربعین؛ فراتر از یک پیاده‌روی ساده

آیت‌الله رمضانی با انتقاد از نگاه سطحی به این پدیده، اظهار داشت: «اربعین یک اقیانوس بی‌کران و یک معجزه است. نباید به آن تنها به عنوان یک پیاده‌روی نگریست؛ این یک نگاه بسیار بسته و محدود است». وی تأکید کرد که نظیری برای عاشورا و اربعین با تمام ویژگی‌های منحصربه‌فردش در تمام جهان وجود ندارد.

افشای سوگیری رسانه‌های غربی

وی در بخشی دیگر از سخنان خود به نقد عملکرد رسانه‌های غربی پرداخت و گفت: «این رسانه‌ها به جای دیدن زیبایی و نورانیت این اقیانوس انسانی که به ذهن جلا می‌دهد، بر موارد جزئی متمرکز می‌شوند. مثلاً اگر یک لیوان آب نوشیده شود و در گوشه‌ای ظرفی بر زمین باشد، از همان عکس می‌گیرند تا بگویند بهداشت رعایت نمی‌شود؛ آن‌ها یک لیوان آب زلال و پر از نور را نمی‌بینند و فقط می‌خواهند نقص‌های حاشیه‌ای را به دنیا مخابره کنند تا حقیقت پنهان بماند».

استراتژی چهارگانه پروفسور کریس هیور برای ابلاغ پیام اربعین

در ادامه، پروفسور کریس هیور به ارائه تحلیلی دقیق از چگونگی معرفی اربعین به مخاطبان مختلف پرداخت و چهار گروه هدف را برشمرد:

غربی‌های بی‌اطلاع

وی تأکید کرد بسیاری از مردم غرب که از اربعین بی‌خبرند، مقصر نیستند؛ بلکه معرفی درستی صورت نگرفته است. پیشنهاد وی دعوت از روزنامه‌نگاران و تبیین دقیق تجربه‌ای است که قرار است با آن روبرو شوند، پیش از آنکه به این فضا وارد شوند.

زائران حاضر در مسیر

هیور معتقد است باید به زائران آموزش داد که از این تجربه‌ها چه بیاموزند؛ در غیر این صورت آن‌ها فقط زمانی را می‌گذرانند و می‌روند. وی پیشنهاد تهیه کتابچه‌های راهنما را داد تا زائر بداند در کربلا به دنبال چه معنایی باشد.

اهل ایمان (معتقدان به ادیان)

برای این گروه باید کربلا را در قالب تجربه‌های دینی خودشان معنا کرد، چرا که این تجربه متعلق به کل بشریت است و می‌تواند تحولی اخلاقی و معنوی عمیق ایجاد کند.

افراد غیردین‌دار

این اندیشمند ایرلندی تأکید کرد حتی کسانی که به هیچ دینی اعتقاد ندارند، چون «بشر» هستند و «فطرت» دارند، مخاطب اربعین‌اند. پیام باید طوری به آن‌ها برسد که وجدانشان بیدار شده، به انسان‌های بهتری تبدیل شوند و در نهایت با شناخت امام حسین (ع)، «حسینی‌تر» گردند.

در پایان، آیت‌الله رمضانی با تأیید سخنان پروفسور هیور، به کلام مشهور امام حسین (ع) استناد کرد که فرمودند: «اگر دین ندارید، لااقل در دنیای خود آزاده باشید». وی تصریح کرد: «این سخن دقیقاً به همان وجه مشترک انسانی اشاره دارد. امام حسین (ع) نه فقط الگوی شیعه و مسلمانان، بلکه الگوی تمام موحدان و کل بشریت است».

در پایان این دیدار، دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت (ع) ضمن آرزوی اینکه این ایام بهترین دوران عمر پروفسور هیور باشد، بیان داشت که طی مراسمی از تلاش‌های علمی و ارزشمند ایشان تجلیل به عمل خواهد آمد.

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