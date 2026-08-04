به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در راستای سلسله نشستهای علمی و نخبگانی مجمع جهانی اهل بیت(ع) که در حاشیه رویداد عظیم اربعین حسینی در شهر کربلا برگزار میشود، نشست بینالمللی «وظایف تبلیغی پیروان حسینی در عصر حاضر»، با حضور اندیشمندان و مبلغانی از کشورهای مختلف برگزار شد. در این مراسم، آیتالله رمضانی، دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت (ع)، بر تبیین ابعاد نوین تبلیغ در عصر تمدنی پرداخت و بر ضرورت تغییر نگاه به اربعین از یک آیین صرفاً مذهبی به یک حرکت تمدنی فراگیر تاکید کرد. وی در سخنانی صریح، به چالشهای پیش روی جهان اسلام، نقش بیبدیل نظام جمهوری اسلامی در تقابل با قدرتهای جهانی و رسالت سنگین مبلغان در مواجهه با جاهلیت مدرن پرداخت.
اربعین؛ از مناسک فردی تا حرکت بزرگ تمدنی
آیتالله رمضانی با اشاره به ضرورت تحول در نگاه به پدیده اربعین، بیان داشت که امروزه اربعین باید از سطح یک پیادهروی ساده و کسب ثواب فردی فراتر رفته و به یک «حرکت تمدنی» تبدیل شود. وی با بیان اینکه اربعین معجزهای است که به برکت گفتمان و منطق عاشورایی و انقلاب اسلامی محقق شده است، تصریح کرد که این حرکت در برابر «حرکت تکاثری» که بر پایه شرک، کفر و نفاق است، یک «حرکت کوثری» و توحیدی محسوب میشود.
دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت (ع) با تاکید بر اینکه مبلغان باید خود را با این حرکت تمدنی تطبیق دهند، افزود که در این مسیر، تبلیغ نباید صرفاً کلیشهای یا عقلانیِ خشک باشد، بلکه باید آمیزهای از حماسه، عقلانیت، شهود و معنویت باشد تا بتواند در جان مخاطب اثر بگذارد.
تقابل نظام مقتدر دینی با جبهه استکبار و نظام سلطه
آیتالله رمضانی در بخش دیگری از سخنان خود به موقعیت سیاسی جهان اسلام پرداخت و اظهار داشت: امروزه تنها نظام مقتدر دینی در دنیا جمهوری اسلامی ایران است. وی با اشاره به هزینههای سنگینی که برای حفظ این اقتدار پرداخت شده است، بیان داشت که ما برای این مسیر فرماندهان و دانشمندان بزرگی همچون حاج قاسم سلیمانی، ابومهدی المهندس، سید حسن نصرالله، اسماعیل هنیه، یحیی سنوار و سید هاشم صفیالدین را فدا کردهایم.
دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت (ع) با انتقاد شدید از سیاستهای نظام سلطه، تصریح کرد که زبان مذاکره آمریکا در واقع زبان تهدید و «دعوت به تسلیم» است، اما دوران «بزن و دررو» به پایان رسیده است. وی تاکید کرد که امروزه به برکت خون شهدا، معادلات غرب به هم خورده و اگر دشمن یکی بزند، دوتا میخورد؛ به طوری که حتی ناوهای آمریکایی که زمانی همه در برابرشان تسلیم بودند، اکنون با چالش مواجه شدهاند.
رسالت مبلغان در مواجهه با «جاهلیت مدرن» و تحرکات تفرقهافکن
آیتالله رمضانی با تبیین وظایف مبلغان در عصر حاضر، بر ضرورت شناخت زمانه و مخاطبشناسی تاکید کرد و گفت: مبلغان نباید مانند ۵۰ سال قبل سخن بگویند، بلکه باید با زبان روز و بهرهگیری از رسانههای نو و فضای مجازی به شبهات پاسخ دهند. آیتالله رمضانی با اشاره به پدیدههای خطرناکی همچون «تشیع انگلیسی» و «تسنن آمریکایی»، بیان داشت که این جریانها در زمین دشمن بازی میکنند و در حال ضربه زدن به پیکره امت اسلام هستند.
وی همچنین بر ضرورت «جهاد تبیین» برای مقابله با تحریف پیروزیهای جبهه مقاومت تاکید کرد و افزود که امروز ایران و کل خط مقاومت، پیروز میدان و در مسیر درست تاریخ هستند. وی همچنین مبارزه با «جاهلیت مدرن» را که بر پایه برترپنداری نژادی و ظلم استوار است، تنها از طریق تمسک به ولایت میسر دانست.
تربیت نسل آینده و زمینهسازی برای ظهور
دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت (ع) در پایان سخنان خود، بر اهمیت سبک زندگی حسینی به عنوان نرمافزار تمدن نوین اسلامی تاکید کرد و نقش زنان و عالمان را در تربیت نسل آینده حیاتی دانست. وی خاطرنشان کرد که منتظر واقعی باید در میدان فعال باشد، نه منفعل؛ و وظیفه ما در این عصر، خودسازی، دگرسازی و زمینهسازی برای ظهور است.
دبیر کل مجمع جهانی افزود: امام شهید در بیانیه گام دوم انقلاب هفت نکته فرمودند که یکی از آنها سبک زندگی اسلامی بود که به معنای نرمافزار تمدن نوین اسلامی میباشد.
آیتالله رمضانی همچنین با یادی از «رهبر شهید امت»، شباهتهای معنوی آنان به سیره اهلبیت (ع) را برشمرد و شهادت ایشان را معجزهای دیگر در استمرار مسیر انقلاب توصیف کرد که باعث ایجاد یک تحول و بعثت جهانی شده است.
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