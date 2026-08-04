لطیفه الحسینی: افزایش خودکشی در ارتش اسرائیل زنگ خطر فرسایش توان انسانی و رزمی این ارتش است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ لطیفه الحسینی در یادداشتی با عنوان «خودکشی در ارتش اشغالگر؛ آیا به فروپاشی آن منجر خواهد شد؟» با استناد به آمارهای رسمی اعلام‌شده در کنست و ارتش اسرائیل نوشت که روند خودکشی نظامیان طی سال‌های اخیر به‌طور مستمر افزایش یافته است.

به نوشته وی، شمار خودکشی‌ها از ۱۴ مورد در سال ۲۰۲۲ به ۱۷ مورد در سال ۲۰۲۳، ۲۱ مورد در سال ۲۰۲۴ و ۲۲ مورد در سال ۲۰۲۵ رسیده و تنها از ابتدای سال ۲۰۲۶ نیز دست‌کم ۱۶ مورد خودکشی ثبت شده است. وی همچنین به گزارش مرکز پژوهش‌های کنست اشاره کرد که از ثبت ۲۷۹ اقدام به خودکشی میان نظامیان اسرائیلی در فاصله ژانویه ۲۰۲۴ تا ژوئیه ۲۰۲۵ خبر می‌دهد.

این روزنامه‌نگار لبنانی با مرور مطالعات دانشگاهی و گزارش‌های منتشرشده، افسردگی، ناتوانی در سازگاری با فشارهای روانی، کاهش حمایت اجتماعی، اختلال استرس پس از سانحه و تداوم جنگ را از مهم‌ترین عوامل افزایش خودکشی در ارتش اسرائیل برشمرد.

به گفته وی، تحقیقات رسانه‌ای نیز حاکی از آن است که بیش از ۱۱ هزار نظامی اسرائیلی با آسیب‌های روانی ناشی از جنگ مواجه شده‌اند و موارد ابتلا به اختلال استرس پس از سانحه از اواخر سال ۲۰۲۳ به شکل محسوسی افزایش یافته است.

الحسینی در ادامه با اشاره به هشدارهای فرماندهان ارتش اسرائیل، از جمله اظهارات رئیس ستاد ارتش درباره بحران آمادگی رزمی، کمبود نیروی انسانی و فشار فزاینده بر نیروهای ذخیره، نوشت که بحران سلامت روان به یکی از دغدغه‌های اصلی فرماندهی ارتش تبدیل شده است.

وی معتقد است افزایش خودکشی‌ها، فرسودگی روانی نیروها و کاهش انگیزه برای ادامه خدمت، در کنار مشکلات جذب و حفظ نیروهای ذخیره، می‌تواند کارآمدی عملیاتی ارتش را تحت تأثیر قرار دهد.

این تحلیلگر در جمع‌بندی تأکید می‌کند که افزایش خودکشی در ارتش اسرائیل تنها یک بحران روان‌شناختی نیست، بلکه می‌تواند به یک چالش راهبردی برای این ارتش تبدیل شود.

به باور وی، ادامه جنگ و ناتوانی در مدیریت پیامدهای روانی آن، ظرفیت انسانی ارتش را به‌تدریج فرسوده کرده و در آینده بر آمادگی رزمی، توان استمرار عملیات و نتایج جنگ‌های احتمالی تأثیر خواهد گذاشت.

.............

پایان پیام