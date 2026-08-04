به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ عادل الجبوری، نویسنده و تحلیلگر عراقی، در یادداشتی با عنوان «حملات عربستان به عراق؛ میان سستی توجیهات و وابستگی به واشنگتن» نوشت که بر اساس نتایج تحقیقات رسمی دولت عراق، هیچ حمله‌ای از خاک این کشور علیه عربستان انجام نشده و ادعاهای ریاض در این زمینه فاقد سند و مدرک است.

به گفته وی، شورای امنیت ملی عراق و سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح نیز اعلام کرده‌اند هیچ شواهدی مبنی بر شلیک حملات از خاک عراق به سمت عربستان وجود ندارد. الجبوری همچنین یادآور شد که گروه‌های مقاومت عراقی نیز هرگونه نقش در این حملات را رد کرده‌اند و جنبش انصارالله یمن مسئولیت حمله به تأسیسات نفتی عربستان را بر عهده گرفته است.

این نویسنده عراقی با طرح این پرسش که چرا عربستان در این مقطع زمانی دست به تشدید تنش با عراق زده است، مدعی شد حملات به مواضع حشد الشعبی با تصمیم و برنامه‌ریزی آمریکا و فرماندهی مرکزی این کشور (سنتکام) انجام شده و عربستان صرفاً در اجرای این عملیات نقش داشته است.

به اعتقاد وی، واشنگتن در پی تضعیف حشد الشعبی و جبران ناکامی‌های خود در تقابل با ایران بوده و ریاض نیز به دلیل وابستگی سیاسی و نظامی، در این چارچوب عمل کرده است.

الجبوری همچنین استدلال کرد که حتی اگر فرض شود عربستان هدف حملاتی از سوی گروه‌های عراقی قرار گرفته باشد، منطقی بود که پیش از اقدام نظامی، از مسیرهای سیاسی و دیپلماتیک برای حل اختلافات استفاده کند؛ به‌ویژه آنکه روابط بغداد و ریاض طی سال‌های اخیر روندی رو به بهبود داشته و قرار بود نخست‌وزیر عراق نیز سفری رسمی به عربستان انجام دهد. وی واکنش گسترده دولت و افکار عمومی عراق به این حملات را نشانه‌ای از نادرست بودن محاسبات ریاض دانست.

این تحلیلگر در پایان تأکید کرد که حملات اخیر بر روابط عراق و عربستان تأثیر منفی خواهد گذاشت و ریاض در صورت تمایل به حفظ روابط سازنده با بغداد، باید مسئولیت اقدامات خود را بپذیرد، به‌طور رسمی عذرخواهی کند، خسارت‌های واردشده را جبران کرده و از تکرار چنین اقداماتی خودداری کند.

الجبوری همچنین مدعی شد که تجربه‌های گذشته نشان داده است عربستان در بسیاری از پرونده‌های منطقه‌ای تحت تأثیر سیاست‌های آمریکا عمل کرده و ادامه این رویکرد، به زیان منافع این کشور خواهد بود.

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