به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ «یوسی یهوشع»، تحلیلگر نظامی شبکه ۱۵ رژیم صهیونیستی، با استناد به گزارشهای منتشرشده در آمریکا گفت کمبود موشکهای رهگیر و تهاجمی، بر توانایی رژیم صهیونیستی برای اجرای عملیات نظامی علیه ایران اثر گذاشته است.
به گفته وی، این مسئله یکی از چالشهای مهم پیش روی محاسبات نظامی تلآویو به شمار میرود.
همزمان، نهادهای امنیتی رژیم صهیونیستی طی هفتههای اخیر بارها نسبت به کمبود بودجه مورد نیاز برای تقویت توان دفاعی و نظامی هشدار دادهاند، اما تاکنون جزئیاتی درباره ابعاد این کمبود یا بخشهایی که بیشترین تأثیر را پذیرفتهاند، منتشر نکردهاند.
پیشتر نیز ارتش این رژیم در ماه مارس گذشته به کمبود قابل توجه موشکهای رهگیر ویژه مقابله با موشکهای بالستیک اذعان کرده و این موضوع را به اطلاع واشنگتن رسانده بود.
بر اساس این گزارش، نگرانی مقامهای صهیونیستی از تکرار تجربه «ارتش ناآماده برای جنگ» نیز افزایش یافته است؛ موضوعی که به ارزیابیها درباره کاستیهای امنیتی پیش از عملیات هفتم اکتبر ۲۰۲۳ بازمیگردد. این تحولات، به باور ناظران، بر دغدغههای امنیتی تلآویو در شرایط تداوم تنشهای منطقهای افزوده است.
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