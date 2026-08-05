به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ پژوهشگر آمریکایی در گفتوگو با پایگاه «Responsible Statecraft» اظهار داشت که دولتهای عربی حوزه خلیج فارس از آنچه ناکافی بودن حمایتهای امنیتی آمریکا میدانند، ناراضی هستند.
رابرت کاگان همچنین تأکید کرد اتکا به حملات هوایی بهتنهایی برای تحقق اهداف نظامی یا سیاسی کافی نیست و با اشاره به جنگ یوگسلاوی در دهه ۱۹۹۰، گفت صربستان تنها پس از مطرح شدن احتمال عملیات زمینی حاضر به عقبنشینی شد، نه صرفاً در نتیجه بمبارانهای هوایی.
این پژوهشگر آمریکایی با استناد به همین تجربه، مدعی شد واشنگتن بهخوبی میدانست که نابودی برنامه هستهای ایران یا ایجاد تغییر در ساختار سیاسی این کشور تنها از طریق حملات هوایی امکانپذیر نیست.
وی همچنین با مقایسه شرایط کنونی با جنگ عراق در سال ۲۰۰۳، گفت محیط راهبردی امروز بهدلیل قدرتگیری روسیه و چین، تفاوت بنیادینی با دو دهه پیش دارد.
کاگان در بخش دیگری از سخنان خود، درباره چرایی اعمال نشدن فشار بیشتر دولتهای آمریکا بر رژیم صهیونیستی، به نقش گروههای لابی در سیاست داخلی آمریکا اشاره کرد و گفت این نفوذ تنها به لابیهای حامی اسرائیل محدود نیست.
او همچنین گسترش پدیده اسلامهراسی در جامعه آمریکا را از عوامل مؤثر در حمایت بخشی از افکار عمومی این کشور از رژیم صهیونیستی دانست و مدعی شد این رژیم در این فضا بهعنوان «دژی در برابر اسلام» معرفی میشود.
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