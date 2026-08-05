به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رسانه‌های لبنانی از تداوم نقض آتش‌بس از سوی رژیم صهیونیستی و حمله پهپادی این رژیم به شهرک «تبنین» در جنوب لبنان خبر دادند.

بر اساس گزارش‌ها، یک فروند پهپاد رژیم صهیونیستی یک مصلی در نزدیکی آرامستان شهرک تبنین و در مجاورت ساختمان فرمانداری را هدف قرار داد. خبرگزاری رسمی لبنان اعلام کرد در این حمله یک نفر به شهادت رسید و ۱۱ نفر دیگر زخمی شدند.

همزمان، این خبرگزاری گزارش داد که نیروهای اشغالگر با ایجاد آتش‌سوزی در جنگل‌های حاشیه شهرک «کفرشوبا»، به تجاوزات خود ادامه داده‌اند. در تحولی دیگر، خبرگزاری رسمی لبنان اعلام کرد که حدود ۱۵ خانواده که همچنان در شهرک «المنصوری» حضور داشتند، پس از تهدیدهای رژیم صهیونیستی ناچار به ترک این منطقه شدند.

ارتش رژیم صهیونیستی علی‌رغم توافق با دولت لبنان همچنان به نقض آتش‌بس ادامه داده و مناطقی از این کشور را اشغال کرده است.

لبنان و رژیم صهیونیستی پیشتر با میانجی‌گری آمریکا «توافق چارچوب» امضا کردند؛ توافقی که هدف آن پایان دادن به جنگ میان رژیم اسرائیل و حزب‌الله عنوان شده است. این توافق پس از چند دور مذاکرات مستقیم میان دو طرف در واشنگتن حاصل شد. در عین حال، این توافق با انتقاداتی نیز روبه‌رو شده است. منتقدان به ابهام در وضعیت حقوقی توافق و نبود جدول زمانی مشخص برای خروج نیروهای صهیونیست اشاره می‌کنند.

.............

پایان پیام/