به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حزب شهروندان افغانستان با انتشار بیانیهای، اقدام طالبان برای تخلیه و کوچ اجباری ساکنان شهرک امید سبز در غرب کابل را محکوم کرده است.
این حزب در بیانیه روز ۱۳ مرداد ۱۴۰۵ گفته است که تخلیه اجباری شهرک، حق مالکیت، امنیت حقوقی، کرامت انسانی و اصول بنیادین عدالت را نقض میکند.
در بیانیه آمده است که شهرک امید سبز بر اساس اسناد رسمی، قبالههای شرعی، مجوزهای قانونی و طی مراحل اداری در نهادهای مسئول ساخته شده و هزاران خانواده با اعتماد به این اسناد، سرمایه و دارایی خود را صرف خرید خانه در این شهرک کردهاند.
حزب شهروندان تأکید کرده است که هرگونه سلب مالکیت، تخلیه اجباری یا تخریب منازل، بدون رسیدگی مستقل، شفاف و عادلانه، افزون بر نقض حقوق مالکان، امنیت حقوقی تمامی شهروندان افغانستان را تهدید میکند.
این حزب گفته است اختلافهای مربوط به مالکیت زمین، هر اندازه پیچیده باشد، باید از طریق روندی قضایی، مستقل، بیطرف و قانونمند بررسی شود.
به باور حزب شهروندان، تصمیمهای یکجانبه و اقدامات قهری نهتنها عدالت را تأمین نمیکند، بلکه میتواند بیاعتمادی عمومی را افزایش داده، نظم حقوقی را تضعیف و زمینه تنشهای گستردهتر را فراهم کند.
در این بیانیه همچنین آمده است که موضوع شهرک امید سبز در چارچوب نگرانیهای گستردهتر درباره برخورد طالبان با هزارهها و شیعیان قابل بررسی است.
حزب شهروندان گفته است اقداماتی که به احساس تبعیض، حذف یا ناامنی در میان یک جامعه منجر شود، وحدت ملی را تضعیف کرده و شکافهای اجتماعی را عمیقتر میکند.
این حزب در عین حال تأکید کرده است که از غصب زمین یا تصرف غیرقانونی املاک حمایت نمیکند و حقوق مشروع تمامی مالکان باید محترم شمرده شود.
با این حال، در بیانیه آمده است که در نبود دستگاه قضایی مستقل و مورد اعتماد، هیچ فرد یا نهادی نباید تنها با اتکا به قدرت سیاسی، درباره خانه، دارایی و زندگی هزاران شهروند تصمیم بگیرد.
حزب شهروندان افغانستان خواستار توقف فوری تخلیه اجباری، تخریب منازل و سلب مالکیت ساکنان شهرک امید سبز شده است.
این حزب همچنین خواسته است که تمامی ادعاهای مربوط به مالکیت زمینهای این شهرک، با مشارکت مالکان و صاحبان اسناد، از طریق روندی شفاف، مستقل و بیطرف بررسی شود.
فراهم شدن زمینه نظارت نهادهای بینالمللی بر روند رسیدگی و تضمین حقوق شهروندان بدون تبعیض قومی، مذهبی یا سیاسی، از دیگر خواستههای مطرحشده در این بیانیه است.
حزب شهروندان از سازمان ملل متحد، گزارشگر ویژه حقوق بشر افغانستان، سازمان همکاری اسلامی و نهادهای بینالمللی مدافع حقوق بشر خواسته است برای جلوگیری از نقض حقوق ساکنان شهرک امید سبز اقدام کنند.
این حزب تأکید کرده است که امنیت و ثبات پایدار از مسیر عدالت، حاکمیت قانون و برابری شهروندان میگذرد، نه از طریق فشار، کوچ اجباری و سلب مالکیت.
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