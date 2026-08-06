به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «الی کوهن» وزیر انرژی رژیم صهیونیستی اعلام کرده است که این مذاکرات در داخل سرزمین‌های اشغالی و همچنین خارج از آن برگزار شده و مقام‌هایی از کشورهای حوزه خلیج فارس نیز اصل این رایزنی‌ها را تأیید کرده‌اند.

به ادعای این روزنامه، گفت‌وگوها بر یافتن راهکارهای کوتاه‌مدت و بلندمدت برای انتقال نفت و گاز از مسیرهایی غیر از تنگه هرمز و باب‌المندب متمرکز است.

اسرائیل هیوم مدعی است یکی از گزینه‌های کوتاه‌مدت، انتقال نفت از بندر «ینبع» عربستان به بندر ایلات، سپس انتقال آن از طریق خط لوله «کاتسا» (ایلات–عسقلان) و در نهایت صادرات از مسیر دریای مدیترانه است.

همچنین در افق بلندمدت، احداث خط لوله‌ای از کشورهای خلیج فارس به بندر عقبه اردن و سپس ایلات به‌عنوان یکی از سناریوهای مورد بررسی مطرح شده است. این روزنامه همچنین از مشارکت آمریکا در این رایزنی‌ها با هدف کاهش اهمیت راهبردی تنگه هرمز خبر داده است.

در ادامه این گزارش آمده است که تل‌آویو همزمان در حال پیگیری طرح کریدور اقتصادی IMEC با همکاری یونان و برخی کشورهای منطقه است؛ طرحی که علاوه بر مسیرهای تجاری، انتقال نفت و گاز از کشورهای عربی به اروپا از طریق سرزمین‌های اشغالی را نیز شامل می‌شود.

مقام‌های رژیم صهیونیستی مدعی‌اند اجرای این پروژه می‌تواند جایگاه ژئوپلیتیکی و اقتصادی این رژیم را تقویت کرده و درآمدهای قابل توجهی برای آن ایجاد کند.

این گزارش همچنین به رقابت سایر مسیرهای انتقال انرژی از جمله مسیرهای عبوری از عراق، سوریه، ترکیه، اردن و مصر اشاره کرده و مدعی شده است که کشورهای عربی حوزه خلیج فارس نیز به دنبال افزایش ظرفیت خطوط لوله موجود برای کاهش وابستگی به تنگه هرمز هستند.

با این حال، تمامی این موارد بر پایه گزارش و ادعاهای منتشرشده از سوی روزنامه اسرائیل هیوم و مقام‌های رژیم صهیونیستی مطرح شده و تاکنون تأیید رسمی و مستقلی از سوی کشورهای عربی نام‌برده درباره جزئیات این مذاکرات منتشر نشده است.

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