بحران خاموش جذام در یمن/ خطر بازگشت بیماری تا سال ۲۰۳۰

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در قلب رنج و مصیبت طولانیمدت یمن که بیش از یک دهه ادامه دارد، بیماران جذام این کشور با سه دشمن اصلی دستوپنجه نرم میکنند که شامل جنگی پایانناپذیر، کمبود کشنده دارو و نگاه اجتماعی سختگیرانهای که آنها را با برچسب و انزوا محاصره کرده است.
با کاهش حمایتهای داخلی و بینالمللی، برنامه ملی رهایی از جذام هشدار میدهد که خطر بازگشت شیوع بیماری پس از سالها کاهش وجود دارد؛ خطری که میتواند رنج انسانی و پزشکی صدها بیمار و خانوادههایشان را دوچندان کند و آینده تلاشهای مقابله با بیماری را با چالشهای بیسابقهای روبهرو سازد.
دکتر «عبدالصمد قباطی» مدیر برنامه ملی مبارزه با جذام در یمن در گفتوگویی با پایگاه خبری «الجزیره نت»، جزئیات واقعیت تلخ این بیماران، مشکلات روزمره در مسیر درمان و ادغام آنان در جامعه، و راههای ممکن برای نجات این وضعیت را شرح داد.
وضعیت بیماران جذام در یمن و نقشه شیوع آن چگونه است؟
جذام از دیرباز در یمن ریشه داشته و تقریباً در تمامی استانهای این کشور گسترش یافته بود. حدود ۳۵ سال پیش، زمانی که توجه جدی به مبارزه با بیماری در یمن آغاز شد، نرخ شیوع آن بالا بود؛ آمارها نشان میداد ۵ نفر از هر ۱۰ هزار نفر در یمن به جذام مبتلا هستند. بیماری با تغییرات جسمی شدید، قطع عضو و داغ اجتماعی همراه بود و رنج بیماران را دوچندان میکرد.
نقشه بیماری و حجم مبتلایان در یمن در حال حاضر چگونه است؟
از زمان آغاز درمان بیماران تاکنون، حدود ۱۴ هزار و ۸۰۰ مورد جذام در سراسر یمن ثبت شده است. در مقایسه با گذشته، نرخ فعلی حدود ۷ بیمار است. تنها در سال جاری نزدیک به ۳۵۰ مورد ثبت شده و در دو سال گذشته (۲۰۲۳ و ۲۰۲۴) نیز حدود ۲۰۰ بیمار شناسایی شدند.
با این حال، ما معتقدیم این آمار بازتاب دقیق واقعیت نیست؛ چراکه مناطق بسیاری در یمن به دلیل دوری یا ناامنی ناشی از جنگ از رصد خارج ماندهاند. مناطق گرم و مرطوب بیشترین میزان ابتلا را دارند.
کمبود دارو و مراقبتهای درمانی چقدر جدی است؟
در سالهای گذشته داروهای ویژه جذام توسط سازمان جهانی بهداشت به برنامه ملی مبارزه با جذام در یمن داده و رایگان در اختیار بیماران قرار میگرفت. اما از سال گذشته دسترسی به دارو دشوار و نگرانکننده شده است. همچنین، داروهای کمکی که بیماران نیاز دارند، پس از توقف حمایت سازمان «جلارا» به دلیل مشکلات توزیع، دیگر تأمین نمیشود. متأسفانه هیچ کمک دولتی یا نهادی دیگر برای رسیدگی به بیماران جذام در یمن، وجود ندارد.
بیماران جذام در یمن با چه آسیبهای انسانی مواجه هستند؟
این بیماران از شدیدترین رنجهای انسانی رنج میبرند. نگاه سنتی جامعه به جذام باعث میشود بیماران دچار شرم، انزوا و فقر شوند، بهویژه کسانی که دچار معلولیت و تغییرات ظاهری هستند. بسیاری از آنها از سوی جامعه طرد یا مورد خشونت قرار میگیرند و این وضعیت به افسردگی، تنهایی و حتی دشمنی با دیگران منجر میشود.
شما چه خدماتی به بیماران جذام در یمن ارائه میکنید؟
ما خدمات متعددی از جمله تشخیص، درمان و پیگیری بیماران را بهطور رایگان ارائه میدهیم. تیمهای ما در مناطق روستایی یا مناطق پرخطر به جستوجوی فعال بیماران میپردازند. همچنین اقدامات پیشگیرانه برای خانوادهها و جوامع اطراف بیماران از جمله درمان عوارض، توانبخشی جسمی و تلاش برای ادغام اجتماعی، روانی و اقتصادی بیماران فقیر یا طردشده انجام میدهیم.
ما همچنین برنامههای آموزشی برای ارتقای آگاهی عمومی و توانمندسازی کادر پزشکی جهت شناسایی زودهنگام و مراقبت از بیماران اجرا میکنیم. همه این اقدامات مطابق با راهبرد جهانی حذف جذام انجام میشود.
چه موانعی مانع کار شما در رسیدگی به بیماران جذام در یمن میشود؟
بدون شک جنگ و شرایط امنیتی مهمترین مانع هستند. اما بزرگترین مشکل کنونی نبود بودجه و حمایت مالی برای اجرای برنامهها در سراسر کشور است. این کمبود منابع باعث شده بسیاری از فعالیتها از جمله رساندن دارو به بیماران و پرداخت حقوق کارکنان متوقف شود. همین امر سبب شد تعدادی از کارکنان برنامه کار خود را رها کرده و به مشاغل دیگر روی بیاورند.
چشمانداز آینده و نیازهای ضروری شما چیست؟
هدف ما رسیدن به «صفر جذام، صفر معلولیت، صفر برچسب اجتماعی و صفر تبعیض» تا سال ۲۰۳۰ است. اما این هدف بسیار دشوار است و بدون حمایت مالی و دارویی تقریباً غیرممکن به نظر میرسد. ما برای ادامه فعالیتها به تأمین مالی پایدار برای اجرای برنامههای میدانی و دسترسی به داروهای ویژه جذام، داروهای کمکی و تجهیزات مدرن نیاز داریم.
اگر این حمایتها تا پنج سال آینده فراهم نشود، بیم آن میرود که میزان ابتلا و عوارض بیماری جذام در یمن، دوباره افزایش یابد و این کشور به دوران تاریک گذشته بازگردد.
