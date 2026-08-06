به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ «آوی اشکنازی» خبرنگار نظامی روزنامه عبریزبان معاریو، انفجار روز گذشته در ساختمانی در منطقه «مجدل زون» در جنوب لبنان را که به کشته شدن دو نظامی صهیونیست و زخمی شدن چهار نفر دیگر انجامید، حادثهای «بسیار جدی» توصیف کرد.
وی مدعی شد این رخداد نشاندهنده تلاش حزبالله برای ورود به مرحلهای از جنگ چریکی با هدف به چالش کشیدن ارتش رژیم صهیونیستی است.
اشکنازی در ادامه با انتقاد از نحوه واکنش ارتش رژیم صهیونیستی، مدعی شد پاسخ نظامی به این حادثه با تأخیر و شدت کمتر از انتظار انجام شده و حملات هوایی و توپخانهای چند ساعت پس از وقوع انفجار آغاز شده است.
به اعتقاد وی، واکنش تلآویو باید بسیار شدیدتر میبود تا پیام بازدارندگی روشنی ارسال کند.
این تحلیلگر همچنین به وضعیت جبهه غزه اشاره کرد و نوشت که ارتش رژیم صهیونیستی همزمان با محدودیتهای اعمالشده از سوی مقامات سیاسی، تلاش میکند میان عملیات نظامی و ملاحظات امنیتی توازن برقرار کند.
وی به نقل از «ایال زمیر» رئیس ستاد ارتش این رژیم، مدعی شد نیروهای اسرائیلی به سیاست حذف تهدیدات و جلوگیری از شکلگیری هرگونه تهدید امنیتی در مرزها ادامه خواهند داد.
اشکنازی در پایان با اشاره به تحولات کرانه باختری، پیشبینی کرد که با نزدیک شدن به اعیاد یهودی و برنامه ایجاد شهرکهای جدید، ارتش رژیم صهیونیستی ناچار به انتقال بخشی از نیروهای خود از جبهههای غزه و لبنان به کرانه باختری خواهد شد.
به گفته وی، این شرایط احتمال فراخوان گسترده نیروهای ذخیره را افزایش داده و نشاندهنده فشار همزمان بر ارتش رژیم صهیونیستی در چند جبهه مختلف است.
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