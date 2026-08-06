به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «حسین الحاج حسن» در مراسم بزرگداشت هفتمین روز شهادت «عباس عبدالله مشیک» که از سوی حزب‌الله در منطقه «الزعاریر – بیت مشیک» برگزار شد، به نقد مذاکرات مستقیم با رژیم صهیونیستی پرداخت.

این مراسم با حضور جمعی از مسئولان حزب‌الله، علما، خانواده‌های شهدا و شخصیت‌های محلی و اجتماعی برگزار شد.

وی با اشاره به ادامه تخریب منازل، تسطیح اراضی و اقدامات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی در مناطق اشغالی لبنان، اظهار داشت این اقدامات نشان می‌دهد سیاست‌های تجاوزکارانه این رژیم همچنان ادامه دارد و از این رو، لبنان باید مسیر فعلی را مورد بازنگری قرار داده و رویکردی در پیش گیرد که حقوق ملی و حاکمیت کشور را حفظ کند.

الحاج حسن همچنین به روابط میان حزب‌الله و جنبش امل پرداخت و تأکید کرد که این روابط بر پایه همکاری، هماهنگی و وحدت مواضع استوار است. وی افزود دو جریان در برابر چالش‌های پیش‌روی لبنان و تحولات منطقه‌ای، موضعی مشترک دارند و بر حفظ همبستگی داخلی تأکید می‌کنند.

رئیس فراکسیون بعلبک ـ الهرمل در پایان، مقاومت و پایداری مردم لبنان در دفاع از حقوق خود را عامل اصلی مقابله با تجاوزات رژیم صهیونیستی دانست و خواستار اتخاذ سیاست‌هایی شد که ضمن تأمین منافع ملی، از هرگونه امتیازدهی بیشتر به رژیم اشغالگر جلوگیری کند.

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