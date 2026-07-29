خونخواهی رهبر شهید ادامه راه خونخواهی امام حسین(ع) است

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حسین یکتا در اجتماع ضد استکباری شب گذشته در مقابل موکب حرم مطهر بانوی کرامت، به تبیین شخصیت رهبر معظم انقلاب و خدمات ایشان به اسلام، انقلاب، نظام جمهوری اسلامی و مردم مؤمن و انقلابی پرداخت.

وی اجتماع عظیم زائران را جلوه‌ای از وحدت امت اسلامی دانست و اظهار داشت: خونخواهی رهبر شهید، ادامه خونخواهی حضرت اباعبدالله الحسین (ع) است و حرکت انقلابی ملت ایران نیز امتداد همان مسیر نورانی سیدالشهدا (ع) در مبارزه همیشگی حق علیه باطل به شمار می‌رود.

وی با اشاره به پیشینه مبارزاتی رهبر شهید از دوران نوجوانی گفت: ایشان از ۱۳ سالگی با الهام از شهید نواب صفوی وارد عرصه مبارزه شدند و در طول سال‌های متمادی با تلاش، پشتکار، برنامه‌ریزی و آینده‌نگری، کشور را به جایگاه کنونی عزت و اقتدار رساندند و زمینه‌ساز شکل‌گیری این پیوند و اتحاد میان ملت‌های ایران و عراق شدند.

یکتا با یادآوری سخنی از امام خمینی (ره) افزود: امام راحل در سال‌های نخست انقلاب فرمودند روزی که ملت‌های ایران و عراق در کنار یکدیگر قرار گیرند، امت اسلامی به اقتدار خواهد رسید و آن روز، رژیم صهیونیستی در مسیر نابودی قرار خواهد گرفت؛ امروز جلوه‌های تحقق این وعده را می‌توان در همدلی و وحدت دو ملت مشاهده کرد.

وی با اشاره به حضور گسترده مردم عراق در مراسم تشییع رهبر شهید تصریح کرد: مردم عراق در این مراسم سنگ تمام گذاشتند، زیرا رهبر شهید تنها رهبر ایران نبود، بلکه رهبر امت اسلامی بود. از این حماسه بزرگ و وفاداری ملت عراق باید قدردانی کرد.

در ادامه این مراسم، الهام چرخنده با بیان بخشی از سیر تحول فکری و معنوی خود، اظهار کرد: امروز افتخار می‌کنم که سرباز انقلاب اسلامی هستم و امیدوارم بتوانم در این مسیر ثابت‌قدم مانده و در خدمت آرمان‌های انقلاب و جبهه حق باشم.

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