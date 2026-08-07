به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بر اساس گزارش‌های منتشرشده، ترامپ از انتشار اطلاعات مربوط به کاهش ذخایر تسلیحاتی آمریکا به‌شدت ابراز نارضایتی کرده و آن را نشانه‌ای از ضعف نظامی واشنگتن در شرایط حساس رویارویی با ایران دانسته است.

این واکنش پس از انتشار گزارش‌های اطلاعاتی و رسانه‌ای درباره مصرف بخش قابل‌توجهی از ذخایر موشک‌های دقیق و سامانه‌های دفاعی ارتش آمریکا صورت گرفت.

روزنامه وال‌استریت ژورنال به نقل از مشاوران و مقام‌های آمریکایی گزارش داد که موضوع کاهش ذخایر مهمات، پس از نشست هفته گذشته در کمپ دیوید، به یکی از دغدغه‌های اصلی ترامپ تبدیل شده است.

این روزنامه همچنین نوشت رئیس‌جمهور آمریکا از محدود بودن گزینه‌های خود برای وادار کردن ایران به کنار گذاشتن برنامه هسته‌ای ناراضی است و معتقد است انتشار اخبار منفی درباره جنگ، به افزایش جسارت تهران و تضعیف موضع واشنگتن منجر می‌شود. به گفته این گزارش، ترامپ در همین راستا با معاون وزیر دفاع آمریکا درباره وضعیت ذخایر مهمات پنتاگون گفت‌وگو کرده است.

در مقابل، سخنگوی کاخ سفید تأکید کرد که ارتش آمریکا همچنان قدرتمندترین نیروی نظامی جهان است و توان رزمی لازم برای اجرای هرگونه دستور رئیس‌جمهور را در اختیار دارد.

وی همچنین خواستار پیگرد قضایی افرادی شد که اطلاعات محرمانه نظامی را در اختیار رسانه‌ها قرار می‌دهند و این اقدام را نقض قانون فدرال و خیانت به امانت توصیف کرد.

در همین حال، شبکه سی‌ان‌ان به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد که ترامپ از ماه‌ها پیش در جریان مشکلات مربوط به ذخایر مهمات بوده، اما از افشای عمومی این اطلاعات در شرایط کنونی خشمگین شده است.

این شبکه مدعی شد ارتش آمریکا حدود ۸۰ درصد از موشک‌های رهگیر سامانه «تاد» (THAAD) و نزدیک به نیمی از ذخایر موشک‌های رهگیر «پاتریوت» را در جریان جنگ مصرف کرده است؛ موضوعی که به گفته فرماندهان نظامی، ذخایر پنتاگون را به سطحی «خطرناک» رسانده و نگرانی متحدان آمریکا در منطقه خلیج فارس را نسبت به توان دفاعی این کشور در برابر حملات احتمالی موشکی و پهپادی ایران افزایش داده است.

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