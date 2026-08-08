مسرور بارزانی: هیچ سرباز آمریکایی طی ۱۰ سال گذشته در پایگاه حریر حضور نداشته است!

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کردستان عراق، در گفت‌وگو با شبکه الجزیره به تشریح مواضع این اقلیم درباره مسائل امنیتی، سیاسی و روابط خارجی پرداخت.

مسرور بارزانی حمایت کامل خود را از دولت عراق در زمینه انحصار سلاح در دست نیروهای نظامی رسمی اعلام کرد و بر لزوم انحصار سلاح در دست نیروهای دولتی تأکید نمود.

نخست‌وزیر اقلیم کردستان ادعا کرد که هیچ طرفی برای ورود به جنگ به اقلیم کردستان فشار نیاورده است و کردستان عراق تمایلی ندارد به طرفی در هیچ منازعه‌ای در منطقه تبدیل شود.

وی افزود: تنها خواسته ما حفاظت از اقلیم کردستان و دور نگه داشتن آن از هرگونه درگیری است.

بارزانی با ادعای رد کردن هرگونه رابطه با اسرائیل، خاطرنشان کرد که سیاست خارجی منحصراً در صلاحیت و اختیارات دولت مرکزی عراق است.

وی همچنین اخبار حضور نظامیان آمریکایی در پایگاه هوایی «حریر» را تکذیب کرد و گفت که هیچ سرباز آمریکایی طی ۱۰ سال گذشته در این پایگاه حضور نداشته است.

وی با اشاره به وضعیت امنیتی اقلیم، تصریح کرد که کردستان عراق تاکنون هدف بیش از هزار حمله موشکی و پهپادی قرار گرفته است؛ حملاتی که به گفته وی، مستقیماً از سوی ایران یا توسط برخی نیروهای داخلی عراق صورت گرفته است.

بارزانی روابط اقلیم کردستان با ترکیه را بسیار خوب و مبتنی بر همکاری توصیف کرد.

وی همچنین در خصوص روابط با دمشق اظهار داشت که این روابط وضعیت مناسبی دارد و روند توسعه را طی می‌کند.

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