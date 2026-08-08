روز خبرنگار؛ وزارت خارجه بر روشن شدن ابعاد جنایت مزارشریف تأکید کرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در بیانیه‌ای به مناسبت بیست‌وهشتمین سالروز شهادت مظلومانه دیپلمات‌ها و خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) در جریان تعرض تروریستی به ساختمان سرکنسولگری ایران در مزارشریف افغانستان، یاد این شهدا را گرامی داشت.

در این بیانیه آمده است: بیست‌وهشت سال پیش در چنین روزی (۱۷ مرداد ۱۳۷۷) ساختمان سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در مزارشریف مورد حمله تروریست‌های مسلح قرار گرفت و هشت نفر از کارکنان خدوم این نمایندگی به نام‌های حیدرعلی باقری، محمدعلی قیاسی، مجید نوری‌نیارکی، ناصر ریگی، نورالله نوروزی، کریم حیدریان، رشید پاریاو فلاح و محمدناصر ناصری به همراه محمود صارمی، خبرنگار ایرنا، به شهادت رسیدند.

وزارت امور خارجه تأکید کرد: حمله تروریستی به سرکنسولگری ایران در مزارشریف و به شهادت رساندن کارکنان آن، جنایتی شنیع و نقض فاحش حقوق دیپلماتیک و کنسولی بود که گذر زمان نمی‌تواند موجب تخفیف آن شود.

در ادامه این بیانیه آمده است: وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ضمن بزرگداشت یاد و خاطره شهدای عزیزمان و تبریک روز خبرنگار، بر لزوم روشن شدن ابعاد مبهم این جنایت تروریستی از جمله شناسایی عاملان و آمران آن و نیز اجرای عدالت تأکید دارد و از هر امکان و فرصتی برای پیگیری این موضوع بهره خواهد گرفت.

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